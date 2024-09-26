Знамениту американську модель автомобіля повернули на ринок після трьох років відсутності (фото) — Finance.ua
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Знамениту американську модель автомобіля повернули на ринок після трьох років відсутності (фото)

Технології&Авто
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Знамениту американську модель автомобіля повернули на ринок після трьох років відсутності (фото)
Знамениту американську модель автомобіля повернули на ринок після трьох років відсутності (фото)
Chrysler Voyager повертається після трьох років відсутності на ринку. Мінівен надходить у продаж у США за ціною від 39 995 доларів. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.
Примітно, що мова йде не про новий Chrysler Voyager наступного покоління — на ринок повернули авто, яке припинили продавати в 2021 році. Як і раніше, це спрощена версія Chrysler Pacifica.
Новий Chrysler Voyager 2025 не змінився зовні та всередині. Від Chrysler Pacifica він відрізняється дизайном передньої частини із вужчою решіткою радіатора. Салон розрахований на сім осіб.
Знамениту американську модель автомобіля повернули на ринок після трьох років відсутності (фото)
А от комплектація Chrysler Voyager розширена — є 17-дюймові диски, безключовий доступ, тризонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, парктронік, датчики світла та дощу, набір систем безпеки, підігрів крісел та керма, електроприводи сидінь, зсувних бокових дверей та багажника.
Новий Chrysler Voyager зберіг 3,6-літровий V6 Pentastar потужністю 287 сил. У парі з ним працює 9-ступінчастий автомат. На відміну від Chrysler Pacifica, моделі не доступні повний привід та гібридна установка.
Знамениту американську модель автомобіля повернули на ринок після трьох років відсутності (фото)
Як не дивно, але непоказний сімейний Chrysler Voyager є однією із найвідоміших моделей американської марки. Річ у тім, що це один із перших мінівенів у світі — його розробили ще в 1984 році. Нинішнє покоління моделі є шостим за ліком.
За матеріалами:
Фокус
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