Знамениту американську модель автомобіля повернули на ринок після трьох років відсутності (фото) — Finance.ua

Знамениту американську модель автомобіля повернули на ринок після трьох років відсутності (фото) Сьогодні 23:36 — Технології&Авто

Знамениту американську модель автомобіля повернули на ринок після трьох років відсутності (фото)

Chrysler Voyager повертається після трьох років відсутності на ринку. Мінівен надходить у продаж у США за ціною від 39 995 доларів. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Примітно, що мова йде не про новий Chrysler Voyager наступного покоління — на ринок повернули авто, яке припинили продавати в 2021 році. Як і раніше, це спрощена версія Chrysler Pacifica.

Новий Chrysler Voyager 2025 не змінився зовні та всередині. Від Chrysler Pacifica він відрізняється дизайном передньої частини із вужчою решіткою радіатора. Салон розрахований на сім осіб.

А от комплектація Chrysler Voyager розширена — є 17-дюймові диски, безключовий доступ, тризонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, парктронік, датчики світла та дощу, набір систем безпеки, підігрів крісел та керма, електроприводи сидінь, зсувних бокових дверей та багажника.

Новий Chrysler Voyager зберіг 3,6-літровий V6 Pentastar потужністю 287 сил. У парі з ним працює 9-ступінчастий автомат. На відміну від Chrysler Pacifica, моделі не доступні повний привід та гібридна установка.

Як не дивно, але непоказний сімейний Chrysler Voyager є однією із найвідоміших моделей американської марки. Річ у тім, що це один із перших мінівенів у світі — його розробили ще в 1984 році. Нинішнє покоління моделі є шостим за ліком.

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