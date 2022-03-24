Змінюйте разом з нами на Cryptex.net — Finance.ua

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Змінюйте разом з нами на Cryptex.net

Вчора 10:05 — Фінтех і Картки

Змінюйте разом з нами на Cryptex.net

Cryptex є міжнародним торговим майданчиком. Обмінюйте біткоїни на долари та рублі на криптовалютній біржі Cryptex за вигідним курсом без ідентифікації та довгих реєстрацій.

На міжнародній торговій платформі Cryptex ви можете продавати та купувати біткоїни без верифікації. Криптовалютна біржа працює з доларами США та рублями та пропонує широкий спектр можливостей для інвесторів та трейдерів. Крім того, ви можете швидко конвертувати біткоїни в долари США за вигідними обмінними курсами з мінімальними комісіями.

Біткоїн — перша криптовалюта. Вона не тільки користується особливою популярністю серед великих інвесторів, але стане відмінним інструментом для активних трейдерів. Висока волатильність пари Bitcoin/USD на біржі виявляється у русі ціни і це дозволяє вам використовувати інший підхід у своїй стратегії.

Переваги онлайн-торгівлі біткоїном на криптовалютній біржі Cryptex:

Цілодобова служба підтримки російською та англійською мовами. Спілкування через чат або тикет-систему — служба підтримки відповідає протягом 5 хвилин.

Зберігання активів користувача найнадійнішим та безпечним способом — на холодному гаманці.

Відсутність комісії при торгівлі BTCUSD.

Понад 20 варіантів поповнення та зняття коштів (криптовалюти, банківські картки, електронні гаманці тощо).

Можливість позабіржової торгівлі та індивідуальні курси обміну Bitcoin для великих інвесторів.

API-інтерфейс та створення коду Cryptex для роботи з балансами.

Як ми всі знаємо, біткоїн є одним з основних криптовалют у світі цифрових активів. Сьогодні біткоїн торгується не тільки на криптовалютних біржах, але і на провідних фінансових ринках, таких як CBOE (Chicago Board Options Exchange) та CME (Chicago Mercantile Exchange), що забезпечує приплив капіталу на криптовалютний ринок. Ціна біткоїну на різних біржах може значно відрізнятися від середньоринкової.

Cryptex налічує більше 20 варіантів депозитів і висновків, що включають криптовалюти, готівку (долари, євро, рублі), а також електронні гроші різних платіжних систем. За допомогою цього розділу ви дізнаєтесь найбільш актуальну та корисну інформацію про кожен з методів.

Будучи однією з найстаріших біткоїн-бірж у світі, Cryptex постійно називають одним з найкращих місць для купівлі та продажу криптовалют онлайн, завдяки нашому чудовому сервісу, низьким комісіям, різноманітним варіантам фінансування та суворим стандартам безпеки — але це лише частина історії. Ми знаходимося на передньому краї революції блокчейну з 2011 року.

З того часу, як у 2009 році Сатоші вперше здобув генезисний блок Біткойна, криптовалюти змінюють світ, і команда Cryptex очолює цей процес.

Приєднуйтесь до революції, приходьте заробляти з нами!

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