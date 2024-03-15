Зміни в банківській таємниці: кого це торкнеться — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зміни в банківській таємниці: кого це торкнеться

Особисті фінанси
146
Зміни в банківській таємниці: кого це торкнеться
Зміни в банківській таємниці: кого це торкнеться
21 лютого 2024 року Національний банк України запропонував для громадського обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених ще в далекому 2006 році.
Finance.ua дізнався, які саме зміни пропонують і кого вони стосуватимуться.

Що ж змінюється

У новій версії Правил уточнено перелік даних, які надаватимуться банками в паперовому або електронному вигляді:
  1. Наявність рахунків;
  2. Номери рахунків;
  3. Інформація про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;
  4. Залишок коштів на рахунках;
  5. Операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;
  6. Призначення платежу;
  7. Ідентифікаційні дані контрагента, а саме: для фізичних осіб — прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України;для юридичних осіб — повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ;
  8. для фізичних осіб — прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України;
  9. для юридичних осіб — повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ;
  10. Номер рахунку контрагента;
  11. Інформація про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента;
  12. Єдиний ідентифікатор Національного банку України (далі - ID НБУ) постачальника платіжних послуг контрагента;
  13. Найменування постачальника платіжних послуг контрагента (мається на увазі банк).
Вся ця інформація може бути надана контролюючій організації на підставі поданого запиту.
Також запроваджується норма, згідно з якою для надання інформації, що становить банківську таємницю, більше не потрібне рішення суду.

Кого це торкнеться

Практично всіх клієнтів комерційних банків — як юридичних, і фізичних осіб.
По суті, будь-яка інформація, що стосується як їхніх рахунків, так і залишків, і рухів за цими рахунками може бути передана прокуратурі, СБУ, ДБР, БЕБ та ін. підрозділам на підставі запиту, що надійшов до банку.
Хто може подавати запит на розкриття банківської таємниці і до чого можуть призвести ці зміни — читайте у статті за посиланням:

Що готує НБУ і кого це торкнеться?

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.