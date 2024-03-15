Зміни в банківській таємниці: кого це торкнеться — Finance.ua

Зміни в банківській таємниці: кого це торкнеться
21 лютого 2024 року Національний банк України запропонував для громадського обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених ще в далекому 2006 році.
Finance.ua дізнався, які саме зміни пропонують і кого вони стосуватимуться.
Що ж змінюється
У новій версії Правил уточнено перелік даних, які надаватимуться банками в паперовому або електронному вигляді:
- Наявність рахунків;
- Номери рахунків;
- Інформація про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;
- Залишок коштів на рахунках;
- Операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;
- Призначення платежу;
- Ідентифікаційні дані контрагента, а саме: для фізичних осіб — прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України;для юридичних осіб — повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ;
- для фізичних осіб — прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України;
- для юридичних осіб — повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ;
- Номер рахунку контрагента;
- Інформація про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента;
- Єдиний ідентифікатор Національного банку України (далі - ID НБУ) постачальника платіжних послуг контрагента;
- Найменування постачальника платіжних послуг контрагента (мається на увазі банк).
Вся ця інформація може бути надана контролюючій організації на підставі поданого запиту.
Також запроваджується норма, згідно з якою для надання інформації, що становить банківську таємницю, більше не потрібне рішення суду.
Кого це торкнеться
Практично всіх клієнтів комерційних банків — як юридичних, і фізичних осіб.
По суті, будь-яка інформація, що стосується як їхніх рахунків, так і залишків, і рухів за цими рахунками може бути передана прокуратурі, СБУ, ДБР, БЕБ та ін. підрозділам на підставі запиту, що надійшов до банку.
Хто може подавати запит на розкриття банківської таємниці і до чого можуть призвести ці зміни — читайте у статті за посиланням:
Що готує НБУ і кого це торкнеться?
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