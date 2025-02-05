Зміни у «Зеленій картці» 2025: цифровий формат і нові правила ціноутворення — Finance.ua

Зміни у «Зеленій картці» 2025: цифровий формат і нові правила ціноутворення Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Зміни у «Зеленій картці» 2025: цифровий формат і нові правила ціноутворення

Зміни щодо страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, які приніс 2025 рік, торкнулися і «Зеленої картки».

Як йдеться у статті Finance.ua, основними змінами стали формат та ціноутворення на поліси. Розповідаємо про це детальніше.

Формат сертифікатів

Відтепер всі країни-учасниці міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» зобов’язані визнавати сертифікати «Зеленої картки» в електронному форматі.

Це означає, що водії зможуть пред’являти страховий сертифікат у цифровому вигляді, зберігаючи його, наприклад, у PDF-файлі у смартфоні або іншому гаджеті.

Також електронна форма сертифіката дозволяє оформляти його онлайн, без візиту до страхової компанії.

Крім того, це має виключити можливість використання фальшивих полісів, оскільки всі договори фіксуються у загальній базі даних МТСБУ та мають унікальний QR-код.

Вільне ціноутворення

Якщо старий закон про автоцивілку , який наразі втратив чинність, встановлював єдині розміри страхових платежів, то за новим законом запроваджується вільне ціноутворення. Від 1 січня страхові компанії отримали право самостійно визначати фактори, які впливають на ціноутворення вартості полісів.

Відтепер важливу роль відіграє страхова історія водія, на вартість сертифіката впливатиме також вид транспортного засобу, можливі ризики після настання страхового випадку та власні параметри страхової компанії щодо страхового продукту, термін дії страховки тощо.

Наразі, як свідчить практика, в середньому вартість «Зеленої картки» для легкового автомобіля терміном на 15 днів становить близько 1000 гривень. Річний сертифікат для цього ж легковика коштуватиме близько 13 тисяч гривень.

Більше важливої інформації про зміни у страхуванні «Зелена картка» читайте у статті за посиланням нижче:

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