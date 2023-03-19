Зміни щодо персоналу, які відбулись в компаніях у 2022 році — дослідження ЕБА (інфографіка) — Finance.ua

Зміни щодо персоналу, які відбулись в компаніях у 2022 році — дослідження ЕБА (інфографіка) Сьогодні 10:47 — Особисті фінанси

Європейська Бізнес Асоціація провела дослідженні ринку праці, аби визначити основні тенденції під час воєнного стану, зміни щодо персоналу, заплановані зміни в контексті підвищення/скорочення зарплат на 2023.

Про це пише ЕБА.

Серед змін щодо персоналу, які відбулись у 2022 році фахівці управління персоналом зазначили, що у 2022 році в їх компаніях відбулись такі основні:

50% респондентів повідомили про підвищення рівня заробітної плати.

39% учасників повідомили про замороження бюджетів на розвиток, навчання та утримання персоналу.

26% учасників проінформували про збільшення функціоналу та найм нових працівників.

21% повідомили про скорочення персоналу.

11% проінформували про замороження бонусів та преміальних виплат.

7% повідомили про зменшення рівня заробітної плати.

Представники інших сфер діяльності також констатували, що в їх компаніях відбулось підвищення рівня заробітної плати (37%) та замороження бюджетів на розвиток, навчання та утримання персоналу (43%).

34% респондентів написали, що в їх компаніях відбулось скорочення персоналу, але 32% респондентів повідомили, що в компаніях збільшився функціонал та відбувся найм нових працівників.

Майже 20% опитаних вказали на замороження бонусів та премій і лише 6% зазначили зменшення зарплат як основну зміну в компанії.

Більшість опитаних зазначили (HR та інших сфер), що їх компанія так чи інакше допомагала працівникам у 2022 році. Так, представники HR підтвердили, що компанія в повному обсязі виплачувала заробітну плату (таких 89% респондентів), виплачувала бонуси і премії (78%) та забезпечувала психологічну підтримку працівників (65%).

Також компанія оплачувала працівникам проживання у іншому місті/країні (39% опитаних зазначили про це), компенсувала частину витрат на оренду житла (38%), організовувала освітні курси та програми. Серед іншої допомоги було відмічено, що компанія сплачувала податки працівників, які проживають за кордоном, та відкрила працівникам міжнародні програми медичного страхування.

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