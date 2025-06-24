Зміни при перетині кордону зі Словаччиною — Finance.ua

Зміни при перетині кордону зі Словаччиною Сьогодні 17:23 — Особисті фінанси

Як повідомляє Державна митна служба, з 19 по 25 червня 2025 року на словацько-українському автомобільному прикордонному переході «Убля — Малий Березний» буде тимчасово обмежено рух у зв’язку з технічним обслуговуванням розподільчої системи.

У зазначені дні з 08:00 до 18:00 процес оформлення на цьому КПП буде тимчасово обмежений або ж призупинений.

Словацька сторона просить водіїв, велосипедистів та пішоходів бути особливо обережними під час перетину державного кордону та слідувати вказівкам фінансової адміністрації та поліцейських.

Водночас громадяни можуть відвідати найближчі автомобільні прикордонні переходи «Вишнє Нємецьке — Ужгород» або «Велке Слеменце — Малі Селменці», призначені для пішоходів і велосипедистів, а також залізничним прикордонним переходом «Чірна над Тісою — Чоп», відповідно до чинного розкладу руху залізниць.

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