ЗМІ: Apple готує навушники Beats Studio Buds+ — Finance.ua

ЗМІ: Apple готує навушники Beats Studio Buds+ 23.03.2023, 00:49 — Фондовий ринок

Apple розробляє оновлену версію бездротових навушників Beats Studio Buds. Про це повідомляє 9to5Mac із посиланням на код, виявлений у iOS 16.4 RC.

Судячи з виявлених посилань, модель Beats Studio Buds+ підтримуватиме автоматичне перемикання між пристроями, очікування фрази «Привіт, Siri» та спільне прослуховування аудіо.

Проте навушники будуть оснащені власним для Beats процесором, як і попередня модель. Пристрої серії AirPods комплектуються чипами Apple H1 або W1.

Оригінальні Beats Studio Buds представлені у червні 2021 року. Більш доступна щодо AirPods Pro модель оснащена системою активного шумопозаглушення та захищена від попадання вологи та бризок.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.