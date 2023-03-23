ЗМІ: Apple готує навушники Beats Studio Buds+ — Finance.ua
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ЗМІ: Apple готує навушники Beats Studio Buds+

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Apple розробляє оновлену версію бездротових навушників Beats Studio Buds. Про це повідомляє 9to5Mac із посиланням на код, виявлений у iOS 16.4 RC.
Судячи з виявлених посилань, модель Beats Studio Buds+ підтримуватиме автоматичне перемикання між пристроями, очікування фрази «Привіт, Siri» та спільне прослуховування аудіо.
Проте навушники будуть оснащені власним для Beats процесором, як і попередня модель. Пристрої серії AirPods комплектуються чипами Apple H1 або W1.
Оригінальні Beats Studio Buds представлені у червні 2021 року. Більш доступна щодо AirPods Pro модель оснащена системою активного шумопозаглушення та захищена від попадання вологи та бризок.
За матеріалами:
ITsider.
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