Зменшення пропозиції, зниження попиту та зростання цін: як змінився ринок нерухомості у 2023 році — Finance.ua

Зменшення пропозиції, зниження попиту та зростання цін: як змінився ринок нерухомості у 2023 році Сьогодні 08:08 — Нерухомість

Зменшення пропозиції, зниження попиту та зростання цін: як змінився ринок нерухомості у 2023 році

Протягом трьох кварталів 2022 року забудовники почали будувати 68 тисяч нових квартир, що приблизно вдвічі менше, ніж минулого року. Девелопери завершують розпочаті забудови, але не поспішають розпочинати нові, що може призвести до дефіциту нового житла в найближчі роки.

Про це свідчать дані «ЛУН».

Крім того, попит на нерухомість також у середньому скоротився вдвічі у регіонах, де не ведуться активні бойові дії. У Києві цей показник становить 45% від лютневого, у Львові — 54%, в Одесі — 43%, в Ужгороді — 68%, у Дніпрі — 57%.

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Число продажів ще більше скоротилося, до 114 тис. угод, що втричі менше порівняно з трьома останніми кварталами 2021 року.

Щодо вартості, то при інвестиції в будівництво середня ціна на найдешевші «однушки» зросла у гривні у всіх регіонах країни, у тому числі у Києві — до 2,33 млн (+66%), Львові — 2,07 млн ​​(+ 57%), Одесі — 1,54 млн (+70%).

Найдорожчим житлом від забудовників залишається столиця, де у преміум-класі просять уже 132 800 грн за 1 кв. м. З лютого вартість зросла на 69%.

У комфорт-класі вартість квадратного метра складає:

у Києві — у середньому 37 000 грн (+37% за рік);

у Львові — 38 300 (+60%);

в Одесі — 35 900 (+56%);

у Дніпрі — 33 100 (+44%);

в Полтаве — 30 000 грн за метр (+37%).

Найбільше квартир здали у Києві — 13 200. Далі йдуть Київська область — 7200, Львів — 3800, Одеса — 2300, Івано-Франківськ — 1600, Хмельницький — 940, Луцьк — 880. Найменше житла ввели в експлуатацію у Миколаєві — 40.

«Для приватного сектору однією з головних перешкод у придбанні житла сьогодні є невпевненість у власному майбутньому. Відповідно до соцдосліджень, лише 25% українців стабільно почуваються в безпеці. 81% отримують заробітну плату, але лише 33% впевнені у ній у майбутньому. Динаміка оновлення ринку нерухомості, як і самої економіки країни, сьогодні безпосередньо залежить від успіхів ЗСУ », — зазначив маркетинг-директор ЛУН Денис Судилковський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР За матеріалами:

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