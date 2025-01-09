Зловмисники заволоділи понад 1,4 мільйона під час ремонту будівель КП «Київміськсвітло» — Finance.ua

Зловмисники заволоділи понад 1,4 мільйона під час ремонту будівель КП «Київміськсвітло» Сьогодні 16:12 — Кримінал

скеровано до суду обвинувальний акт відносно засновника, директора та бухгалтера компанії — підрядника, яких обвинувачують у заволодінні у складі організованої групи, до якої також входили посадові особи КП «Київміськсвітло», бюджетними грошима в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України), пише Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва(ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України), пише www.44.ua

Згідно із матеріалів слідства, КП «Київміськсвітло» та підрядна організація, яка стала переможцем тендеру, у 2021 році уклали договори на проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства. Йдеться про приміщення по вулиці Машинобудівній у Солом’янському районі міста Києва, повідомляє Київська міська прокуратура.

На підставі актів приймання виконаних робіт виконавцю були перераховані гроші зі столичного бюджету. Проте, як встановлено слідством, до офіційних документів були внесені недостовірні відомості щодо вартості матеріалів та виконаних робіт.

Висновками судово-товарознавчої та судово-економічної експертиз встановлено невідповідність вартості матеріалів та виконаних робіт на суму близько 1,4 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт відносно засновника, директора та бухгалтера компанії — підрядника скеровано до суду.

Матеріали кримінального провадження відносно підозрюваного заступника директора КП «Київміськсвітло» виділено в окреме провадження у зв’язку із його мобілізацією до Збройних сил України. Розслідування у виділеному кримінальному провадженні зупинено.

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