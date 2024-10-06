Зловмисники вигадали нову схему обману українців: «стягнення» коштів через суд — Finance.ua
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Зловмисники вигадали нову схему обману українців: «стягнення» коштів через суд

Особисті фінанси
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Зловмисники вигадали нову схему обману українців: «стягнення» коштів через суд
Зловмисники вигадали нову схему обману українців: «стягнення» коштів через суд
Шахраї в Україні розробили нову схему обману, яка стосується так званого «стягнення» коштів через суд.
Про це повідомили у МВС України.
«На поштові скриньки користувачів шахраї розсилають повідомлення нібито від господарського суду певної області. У листах вони повідомляють про „постанову“ про стягнення коштів», — йдеться у повідомленні.

Як діють зловмисники:

  • Маскування під офіційні листи. Зловмисники використовують домен gov.ua, при цьому включають справжні назви ФОП та адреси.
  • Вкладення з небезпекою. Листи часто містять PDF-файли, які насправді є шпигунськими програмами.
  • Отримання віддаленого доступу. Відкриття таких файлів може призвести до віддаленого доступу до вашого пристрою.

Як захиститися від шахраїв:

  • Не використовуйте публічні поштові сервіси з робочих комп’ютерів.
  • Уникайте відкриття вкладень з підозрілих листів.
  • Ігноруйте та видаляйте такі повідомлення.
Нагадаємо, майже 52 тисячі кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ «Шахрайство» було відкрито у 2024 році за даними ГПУ. Це на 13% менше, ніж за відповідний період минулоріч. Натомість побільшало справ, які доходять до суду.

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За матеріалами:
Finance.ua
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