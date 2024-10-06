Зловмисники вигадали нову схему обману українців: «стягнення» коштів через суд — Finance.ua

Зловмисники вигадали нову схему обману українців: «стягнення» коштів через суд Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Зловмисники вигадали нову схему обману українців: «стягнення» коштів через суд

Шахраї в Україні розробили нову схему обману, яка стосується так званого «стягнення» коштів через суд.

Про це повідомили у МВС України.

«На поштові скриньки користувачів шахраї розсилають повідомлення нібито від господарського суду певної області. У листах вони повідомляють про „постанову“ про стягнення коштів», — йдеться у повідомленні.

Як діють зловмисники:

Маскування під офіційні листи. Зловмисники використовують домен gov.ua, при цьому включають справжні назви ФОП та адреси.

Зловмисники використовують домен gov.ua, при цьому включають справжні назви ФОП та адреси. Вкладення з небезпекою. Листи часто містять PDF-файли, які насправді є шпигунськими програмами.

Листи часто містять PDF-файли, які насправді є шпигунськими програмами. Отримання віддаленого доступу. Відкриття таких файлів може призвести до віддаленого доступу до вашого пристрою.

Як захиститися від шахраїв:

Не використовуйте публічні поштові сервіси з робочих комп’ютерів.

Уникайте відкриття вкладень з підозрілих листів.



Ігноруйте та видаляйте такі повідомлення.

Нагадаємо, майже 52 тисячі кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ «Шахрайство» було відкрито у 2024 році за даними ГПУ. Це на 13% менше, ніж за відповідний період минулоріч. Натомість побільшало справ, які доходять до суду.

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