Зловмисники вигадали нову схему обману у Telegram: як не втратити кошти — Finance.ua
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Зловмисники вигадали нову схему обману у Telegram: як не втратити кошти

Особисті фінанси
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Зловмисники вигадали нову схему обману у Telegram: як не втратити кошти
Зловмисники вигадали нову схему обману у Telegram: як не втратити кошти
У Telegram почала активно поширюватися хвиля шахрайства, що маскується під «подарунки» з грошовими виграшами.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Як діють зловмисники

Користувачам надсилають повідомлення про виграш грошей і пропонують перейти за посиланням для отримання призу.
Зловмисники вигадали нову схему обману у Telegram: як не втратити кошти
Проте це шахрайська схема, метою якої є викрадення персональних даних, що може призвести до фінансових збитків.

Як захиститись

Експерти закликають бути уважними, уникати переходу за підозрілими посиланнями, блокувати відправників таких повідомлень і дотримуватись основних правил кібербезпеки.
Нагадаємо, шахраї використовують фальшиві сайти та підроблені посилання для виманювання персональних даних на торговельних майданчиках.

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За матеріалами:
Finance.ua
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