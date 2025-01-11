Зловмисники вигадали нову схему обману у Telegram: як не втратити кошти — Finance.ua

Зловмисники вигадали нову схему обману у Telegram: як не втратити кошти
У Telegram почала активно поширюватися хвиля шахрайства, що маскується під «подарунки» з грошовими виграшами.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Як діють зловмисники
Користувачам надсилають повідомлення про виграш грошей і пропонують перейти за посиланням для отримання призу.
Проте це шахрайська схема, метою якої є викрадення персональних даних, що може призвести до фінансових збитків.
Як захиститись
Експерти закликають бути уважними, уникати переходу за підозрілими посиланнями, блокувати відправників таких повідомлень і дотримуватись основних правил кібербезпеки.
Нагадаємо, шахраї використовують фальшиві сайти та підроблені посилання для виманювання персональних даних на торговельних майданчиках.
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