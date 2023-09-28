Злочин без в’язниці. Як дійсно працюватиме новий вид покарання для українців — Finance.ua

Злочин без в’язниці. Як дійсно працюватиме новий вид покарання для українців Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

В Україні планують запровадити пробаційний нагляд — це покарання призначатимуть за окремі злочини замість арешту. Метою такого нововведення є зменшення випадків рецидивів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Мін'юсту Дениса Малюськи в ефірі телемарафону.

Ціль реформи

«Ключова мета — щоб було менше рецидивів, щоб злочини повторювалися суттєво менше, ніж це було до запровадження реформи», — наголосив Малюська.

Міністр також пояснив, що коли людина потрапляє до в’язниці - вона набирається негативного досвіду, втрачає трудові навички, а потім виходить на волю і дуже часто чинить повторні злочини.

«Коли призначалося покарання у вигляді арешту — це короткостроковий захід, арешт це не позбавлення волі, тому тимчасові рамки для нього обмежені. Ми очікуємо, що частина людей, які могли потрапити до в’язниці безпідставно тому, що дійсно потреби не було, можливо, потраплять під Пробаційний нагляд. Йдеться про те, що більше можливостей з’явиться у суду, щоб з’ясувати, що в конкретному випадку потрібно. Якщо відправити у в’язницю — потім вийде злочинець ще більше, ніж він туди потрапив», — вважає Малюська.

Як це буде працювати

Він також додав, що пробаційний нагляд передбачає роботу з людиною, щоб усунути ризики, внаслідок яких скоєно злочини. Як приклад Малюська наводить випадки зловживання алкоголем чи прояви агресії. За його словами, є програми, які мають навчити людину, привчити контролювати агресію або позбутися алкоголізму.

«Для цього не потрібно відправляти до в’язниці, навпаки, потрапляння до в’язниці може погіршити ситуацію», — резюмував він.

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