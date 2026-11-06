«Жити на відсотки» готує велику дискусію про аналіз інвестиційних активів: деталі

Ефективно розподілити кошти між інвестиційними активами допоможе системне мислення у фінансах. Як перестати довіряти інтуїції і почати аналізувати інвестиційні інструменти, ви зможете дізнатися, прийшовши на конференцію «Жити на відсотки» вже 14 листопада.

Організатори івенту — фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Конференція «Жити на відсотки» для тих, хто хоче розібратися, як самостійно управляти капіталом та отримувати гарантований пасивний дохід.

Івент збере понад 25 спікерів — експертів інвестиційного ринку. Вони підготують соло-виступи та долучаться до дискусій.

Темою однієї з дискусій стане «Системне мислення у фінансах: як перестати вгадувати й почати аналізувати». Спікери поговорять про інвестиції в землю, акції, нерухомість та інші активи, які можуть не лише зберегти, але і примножити капітал інвестора.

До розмови долучаться експерт із земельних інвестицій, автор проєкту Ґрунтовно — Земельний Інвестиційний Фонд Сергій Крамаренко; президент Інвестиційної Групи Універ Тарас Козак; комерційний директор «Твоє Коло», професійний інвестор в нерухомість, експерт Audit of Sales Єгор Лісничий.

Модерувати дискусію буде Дмитро Карпіловський, професійний full-time інвестор та засновник найбільшої спільноти інвесторів в Україні «УкрІнвестКлуб».

Такий підбір учасників означає одне — розмова буде непростою, але змістовною та корисною для інвесторів. Спікери пояснять, як розбиратися в тому, що відбувається на ринку, як аналізувати ринок в умовах інформаційного хаосу, як читати економічні звіти, щоб справді розуміти ринки, як оцінити справедливу вартість акцій та багато іншого. У фокусі будуть теми інвестицій у землю, нерухомість та акції.

З повною програмою конференції «Жити на відсотки» та переліком спікерів можна ознайомитися за посиланням