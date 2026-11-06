0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Жити на відсотки» готує велику дискусію про аналіз інвестиційних активів: деталі

39
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
«Жити на відсотки» готує велику дискусію про аналіз інвестиційних активів: деталі
«Жити на відсотки» готує велику дискусію про аналіз інвестиційних активів: деталі
Ефективно розподілити кошти між інвестиційними активами допоможе системне мислення у фінансах. Як перестати довіряти інтуїції і почати аналізувати інвестиційні інструменти, ви зможете дізнатися, прийшовши на конференцію «Жити на відсотки» вже 14 листопада.
Організатори івенту — фінансові портали Finance.ua та «Мінфін». Конференція «Жити на відсотки» для тих, хто хоче розібратися, як самостійно управляти капіталом та отримувати гарантований пасивний дохід.
Івент збере понад 25 спікерів — експертів інвестиційного ринку. Вони підготують соло-виступи та долучаться до дискусій.
Темою однієї з дискусій стане «Системне мислення у фінансах: як перестати вгадувати й почати аналізувати». Спікери поговорять про інвестиції в землю, акції, нерухомість та інші активи, які можуть не лише зберегти, але і примножити капітал інвестора.
До розмови долучаться експерт із земельних інвестицій, автор проєкту Ґрунтовно — Земельний Інвестиційний Фонд Сергій Крамаренко; президент Інвестиційної Групи Універ Тарас Козак; комерційний директор «Твоє Коло», професійний інвестор в нерухомість, експерт Audit of Sales Єгор Лісничий.
Модерувати дискусію буде Дмитро Карпіловський, професійний full-time інвестор та засновник найбільшої спільноти інвесторів в Україні «УкрІнвестКлуб».
Такий підбір учасників означає одне — розмова буде непростою, але змістовною та корисною для інвесторів. Спікери пояснять, як розбиратися в тому, що відбувається на ринку, як аналізувати ринок в умовах інформаційного хаосу, як читати економічні звіти, щоб справді розуміти ринки, як оцінити справедливу вартість акцій та багато іншого. У фокусі будуть теми інвестицій у землю, нерухомість та акції.
З повною програмою конференції «Жити на відсотки» та переліком спікерів можна ознайомитися за посиланням.
Приходьте на «Жити на відсотки», офлайн або онлайн, і разом з ключовими експертами ринку з’ясуєте, з чого почати інвестувати вже сьогодні, щоб отримувати гарантований дохід завтра. До зустрічі 14 листопада.
КУПИТИ КВИТКИ
За матеріалами:
Finance.ua
Інвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems