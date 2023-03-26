Життя та бізнес для українців в ОАЕ: особливості переїзду, ведення бізнесу та візи — Finance.ua

Життя та бізнес для українців в ОАЕ: особливості переїзду, ведення бізнесу та візи Вчора 19:02 — Особисті фінанси

Життя та бізнес для українців в ОАЕ: особливості переїзду, ведення бізнесу та візи

Об’єднані Арабські Емірати дуже популярні серед експатів. Щороку до держави переїжджає близько 140 тисяч іноземців. З 10 мільйонів населення країни, корінними мешканцями є лише 1,5 мільйона осіб.

Про це пише Visit Ukraine Today.

Емірати посіли 4 місце у світі за привабливістю переїзду на ПМП. Головними причинами такої популярності є високий рівень життя, стабільна економіка та безпека в країні.

Також до переваг можна віднести спрощену систему оподаткування: в ОАЕ відсутній податок на доходи фізичних осіб, приріст капіталу та спадок, деякі компанії можуть не сплачувати податок на прибуток. З червня 2023 року корпоративний податок становитиме 9%.

Умови в’їзду для українців в ОАЕ у 2023 році

Для в’їзду в ОАЕ українцям не потрібно оформлювати візу. Дозволений термін перебування в країні без візи складає 30 днів з можливістю продовжити період у міграційних установах до 90 днів.

Документи для перетину кордону — звичайний або біометричний закордонний паспорт, термін дії якого мінімум 6 місяців з дати перетину кордону, а також медичне страхування.

Сертифікат вакцинації від COVID-19 або ПЦР-тестування не потрібні.

Якщо ви плануєте залишатись в ОАЕ більш тривалий термін або маєте на меті працювати, отримувати дохід в державі чи навчатись, то українцю необхідно оформити ПМП (довгострокову візу).

Довгострокові візи в ОАЕ

Інвестори, власники нерухомості, підприємці та офіційно працевлаштовані громадяни можуть претендувати в країні на резидентську візу. ЇЇ оформлюють на термін до 10 років з можливістю продовження необмежену кількість разів. Термін дії посвідки на проживання залежить від підстав видачі візи. Також є можливість отримати візу біженця на 1 рік за зниженою ціною для українців.

Разом з основним заявником резидентську візу в ОАЕ може отримати дружина/чоловік та діти. Інвестор або підприємець має можливість додати до своєї заявки до трьох директорів його компаній разом з родинами.

Робочу візу до ОАЕ видають на період дії трудового контракту. Зазвичай це 2-3 роки.

Також в країні розроблені процедури видачі довгострокових віз для пенсіонерів, фрилансерів та студентів ВНЗ.

Особливості життя в ОАЕ

Об’єднані Арабські Емірати є традиційною ісламською країною і водночас багатонаціональною державою.

Рівень та вартість життя

Економіка ОАЕ зростає швидше, ніж у багатьох країнах світу. За ВВП на душу населення держава посідає 7 місце у світі. Інфляція практично нульова.

Вартість життя в ОАЕ вища, ніж у Європі. Родині з 2-х осіб знадобиться близько 3500$ на місяці. Основна частина витрат — це оренда житла та комунальні послуги. Проте такі витрати компенсуються великими заробітними платами, середня зарплата в ОАЕ становить близько 7000$ на місяць.

Нерухомість

Придбання квартири середнього розміру (140 метрів квадратних) в ОАЕ обійдеться інвестору у 450 000$. Середня ціна квадратного метра — 3 200$.

За оренду квартири з однією спальнею доведеться платити від 970$ на місяць.

Також у Дубаї можна купити готельні апартаменти для постійного проживання.

Валюта

Національна валюта ОАЕ — дирхам. Курс дірхама прив’язаний до долара стабільний — 3,67 дирхама за 1$.

Мова

Державна мова — арабська, проте мешканці активно спілкуються англійською. Також англійською дублюють національні мобільні додатки, документи, вивіски, дорожні знаки тощо.

Медицина

Розвиток медицини в країні на високому рівні, тут працює найбільша у світі кількість лікарень відзначених міжнародними сертифікатами. Також ОАЕ активно інвестує у медичний туризм.

Освіта

Для іноземців освіта платна. Дитячий садок і школа коштують близько 650$ на місяць.

До переліку найкращих ВНЗ світу відносить 11 університетів ОАЕ. Навчання проходить за болонською системою. Мова викладання — англійська. Диплом ОАЕ визнають у багатьох країнах світу.

Транспорт

В ОАЕ працює єдина система громадського транспорту, яка об’єднує автобуси, трамваї, водний транспорт та метро. Вартість поїздки від 0,8$.

Автомобільні дороги в Дубаї визнані найкращими у світі.

Клімат

Температури впродовж року доволі високі, середня температура зими +20, літа — до +50. Дощі бувають вкрай рідко, більшу частину території держави займає пустеля.

Розваги в ОАЕ

Найбільш популярними розвагами в ОАЕ є пляжний відпочинок, шопінг, спа та відвідування ресторанів.

Проте варто виділити декілька місцевих способів відпочинку:

— катання на джипах та квадроциклах по пустелі;

— сендбординг — катання на сноуборді по барханах;

— пустельне сафарі на верблюдах.

Ведення бізнесу в ОАЕ

В ОАЕ створені дуже сприятливі умови для відкриття власної справи: ставка ПДВ лише 5%, більшість компаній звільнено від податку на прибуток, зареєструвати фірму можна віддалено. Також підприємці можуть отримати резидентську візу на термін від 5 до 10 років. Стартовий обсяг інвестицій — від 136 000$.

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