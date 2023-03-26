Життя та бізнес для українців в ОАЕ: особливості переїзду, ведення бізнесу та візи — Finance.ua

Життя та бізнес для українців в ОАЕ: особливості переїзду, ведення бізнесу та візи
Об’єднані Арабські Емірати дуже популярні серед експатів. Щороку до держави переїжджає близько 140 тисяч іноземців. З 10 мільйонів населення країни, корінними мешканцями є лише 1,5 мільйона осіб.
Про це пише Visit Ukraine Today.
Емірати посіли 4 місце у світі за привабливістю переїзду на ПМП. Головними причинами такої популярності є високий рівень життя, стабільна економіка та безпека в країні.
Також до переваг можна віднести спрощену систему оподаткування: в ОАЕ відсутній податок на доходи фізичних осіб, приріст капіталу та спадок, деякі компанії можуть не сплачувати податок на прибуток. З червня 2023 року корпоративний податок становитиме 9%.
Умови в’їзду для українців в ОАЕ у 2023 році
Для в’їзду в ОАЕ українцям не потрібно оформлювати візу. Дозволений термін перебування в країні без візи складає 30 днів з можливістю продовжити період у міграційних установах до 90 днів.
Документи для перетину кордону — звичайний або біометричний закордонний паспорт, термін дії якого мінімум 6 місяців з дати перетину кордону, а також медичне страхування.
Сертифікат вакцинації від COVID-19 або ПЦР-тестування не потрібні.
Якщо ви плануєте залишатись в ОАЕ більш тривалий термін або маєте на меті працювати, отримувати дохід в державі чи навчатись, то українцю необхідно оформити ПМП (довгострокову візу).
Довгострокові візи в ОАЕ
Інвестори, власники нерухомості, підприємці та офіційно працевлаштовані громадяни можуть претендувати в країні на резидентську візу. ЇЇ оформлюють на термін до 10 років з можливістю продовження необмежену кількість разів. Термін дії посвідки на проживання залежить від підстав видачі візи. Також є можливість отримати візу біженця на 1 рік за зниженою ціною для українців.
Разом з основним заявником резидентську візу в ОАЕ може отримати дружина/чоловік та діти. Інвестор або підприємець має можливість додати до своєї заявки до трьох директорів його компаній разом з родинами.
Робочу візу до ОАЕ видають на період дії трудового контракту. Зазвичай це 2-3 роки.
Також в країні розроблені процедури видачі довгострокових віз для пенсіонерів, фрилансерів та студентів ВНЗ.
Особливості життя в ОАЕ
Об’єднані Арабські Емірати є традиційною ісламською країною і водночас багатонаціональною державою.
Рівень та вартість життя
Економіка ОАЕ зростає швидше, ніж у багатьох країнах світу. За ВВП на душу населення держава посідає 7 місце у світі. Інфляція практично нульова.
Вартість життя в ОАЕ вища, ніж у Європі. Родині з 2-х осіб знадобиться близько 3500$ на місяці. Основна частина витрат — це оренда житла та комунальні послуги. Проте такі витрати компенсуються великими заробітними платами, середня зарплата в ОАЕ становить близько 7000$ на місяць.
Нерухомість
Придбання квартири середнього розміру (140 метрів квадратних) в ОАЕ обійдеться інвестору у 450 000$. Середня ціна квадратного метра — 3 200$.
За оренду квартири з однією спальнею доведеться платити від 970$ на місяць.
Також у Дубаї можна купити готельні апартаменти для постійного проживання.
Валюта
Національна валюта ОАЕ — дирхам. Курс дірхама прив’язаний до долара стабільний — 3,67 дирхама за 1$.
Мова
Державна мова — арабська, проте мешканці активно спілкуються англійською. Також англійською дублюють національні мобільні додатки, документи, вивіски, дорожні знаки тощо.
Медицина
Розвиток медицини в країні на високому рівні, тут працює найбільша у світі кількість лікарень відзначених міжнародними сертифікатами. Також ОАЕ активно інвестує у медичний туризм.
Освіта
Для іноземців освіта платна. Дитячий садок і школа коштують близько 650$ на місяць.
До переліку найкращих ВНЗ світу відносить 11 університетів ОАЕ. Навчання проходить за болонською системою. Мова викладання — англійська. Диплом ОАЕ визнають у багатьох країнах світу.
Транспорт
В ОАЕ працює єдина система громадського транспорту, яка об’єднує автобуси, трамваї, водний транспорт та метро. Вартість поїздки від 0,8$.
Автомобільні дороги в Дубаї визнані найкращими у світі.
Клімат
Температури впродовж року доволі високі, середня температура зими +20, літа — до +50. Дощі бувають вкрай рідко, більшу частину території держави займає пустеля.
Розваги в ОАЕ
Найбільш популярними розвагами в ОАЕ є пляжний відпочинок, шопінг, спа та відвідування ресторанів.
Проте варто виділити декілька місцевих способів відпочинку:
— катання на джипах та квадроциклах по пустелі;
— сендбординг — катання на сноуборді по барханах;
— пустельне сафарі на верблюдах.
Ведення бізнесу в ОАЕ
В ОАЕ створені дуже сприятливі умови для відкриття власної справи: ставка ПДВ лише 5%, більшість компаній звільнено від податку на прибуток, зареєструвати фірму можна віддалено. Також підприємці можуть отримати резидентську візу на термін від 5 до 10 років. Стартовий обсяг інвестицій — від 136 000$.
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