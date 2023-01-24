Житлові масиви Києва забезпечили потужними генераторами (фото) — Finance.ua
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Житлові масиви Києва забезпечили потужними генераторами (фото)

Енергетика
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Столичний водоканал отримав від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) потужні генератори. Про це повідомляють «Коментарі» з посиланням на інформацію ПрАТ «Київводоканал».
У підприємстві зазначили, що ЮНІСЕФ та Асоціація «Укрводоканалекологія» передали столичному водоканалу генератори для забезпечення об’єктів інфраструктури в Києві автономними джерелами живлення. У Київводоканалі повідомили, що отримані від міжнародних партнерів генератори вже розподілили на водопровідні насосні станції у великих житлових масивах столиці.
Це обладнання допоможе забезпечити роботу об’єктів водопостачання при можливому блекауті й перебоях з електроенергією. Однак, де саме встановлять ці генератори, отримані від ЮНІСЕФ, у підприємстві не повідомили.
В Ірпені забезпечили безперебійну роботу центральної каналізаційно-насосної станції за допомогою потужного дизель-генератора. Обладнання комунальному підприємству «Ірпенводоканал» передало Посольство України в Австрії за фінансової підтримки австрійської компанії Attensam. КНС, де встановили генератор, перекачує до Києва стоки з Ірпеня, Гостомеля, Бучі та Ворзеля.
Нагадаємо, Київ отримав дев’ять потужних генераторів від міста-побратима Оденсе у Данії. Один із генераторів буде встановлено у Київському геріатричному пансіонаті. Інші вісім генераторів встановлять у столичних котельнях для забезпечення будинків мешканців Києва теплом під час відключень електроенергії. Крім того, Канада виділить 115 мільйонів доларів для екстреного відновлення пошкоджених обстрілами російських окупантів енергетичних мереж Києва.

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