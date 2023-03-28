Жителям визволених територій виплатили понад 320 мільйонів гривень допомоги — Finance.ua
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Жителям визволених територій виплатили понад 320 мільйонів гривень допомоги

Казна та Політика
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Жителям визволених територій виплатили понад 320 мільйонів гривень допомоги
Жителям визволених територій виплатили понад 320 мільйонів гривень допомоги
За сім місяців мешканцям деокупованих територій України виплачено одноразову грошову допомогу на загальну суму 323,7 мільйона гривень.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
Як зазначається, виплату здійснено у межах спільного проєкту Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Укрпошти та міжнародних організацій.
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«Станом на 23 березня 2023 року допомогу готівкою у розмірі 1200 гривень від Товариства Червоного Хреста України отримали понад 155 тисяч громадян на ДОТ Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської та Миколаївської областей», — зазначили у відомстві.
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Крім того, за фінансової підтримки Міжнародної організації з міграції виплачено по 2200 гривень допомоги на місяць більш ніж 39 тисячам осіб, які проживають на визволених територіях Харківщини, Херсонщини й Донеччини. Кожна особа отримує такі виплати протягом трьох місяців.
Нагадаємо, проєкт виплат одноразової грошової допомоги мешканцям деокупованих територій стартував у вересні 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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