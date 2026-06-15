Мер Львова нагадав, що минулого року в місті «троє дітей стали посмертними донорами після важких травм, пов’язаних з електросамокатами».
А лише за останні три місяці у Львові госпіталізували понад 100 дітей, які постраждали через електросамокати.
«Для мене це достатня причина, щоб перестати вдавати, що проблеми не існує», — констатував Садовий.
З огляду на таку ситуацію, 12 червня 2026 року на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради були розглянуті пропозиції, які мають зробити користування електросамокатами у Львові безпечнішим.
Що саме може змінитись
Садовий повідомив, що важливі зміни щодо електросамокатів у Львові пропонують запровадити вже з 1 липня.
Так, оператори прокату повинні будуть забезпечувати верифікацію віку своїх користувачів.
«Прокат електросамокатів має бути доступний лише з 16 років», — пояснив посадовець.
Необхідно також, за його словами, зробити використання захисних шоломів обов’язковим.
«Для цього напрацюємо відповідні зміни до правил благоустрою. Шолом має бути», — наголосив мер міста.
Крім того, планується визначити аварійно небезпечні ділянки — де швидкість електросамокатів буде обмежена до 15 км/год.
Ще одна важлива зміна, яку планують запровадити у місті, це заборона залишати прокатні електросамокати поза спеціально визначеними для паркування місцями.