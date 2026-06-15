Українці витратили понад 3,5 млрд грн державної допомоги на книжки Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

Українці витратили понад 3,5 млрд грн державної допомоги на придбання книжок від початку дії програми «Ковідна тисяча» наприкінці 2021 року.

Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» повідомила виконувачка обов’язків директорки Українського інституту книги Олександра Коваль.

За її словами, до цієї суми входять кошти, використані громадянами в межах державних програм «єПідтримка», «Національний кешбек», «Зимова тисяча» та «єКнига».

«За нашими підрахунками, від кінця 2021 року, коли стартувала так звана „Ковідна тисяча“, українці витратили на книжки понад 3,5 млрд грн державної допомоги», — зазначила Коваль.

В Українському інституті книги вважають, що такі показники свідчать про стійкий інтерес суспільства до читання навіть в умовах повномасштабної війни та економічних викликів.

За словами Коваль, громадяни могли використати отримані від держави кошти на широкий перелік товарів та послуг, однак значна частина українців обрала саме книжки. Це, з одного боку, підтверджує важливість читання для суспільства, а з іншого — демонструє потребу в додатковій підтримці книжкового ринку та читачів.

Окремо очільниця Інституту книги відзначила результати програми «єКнига», яка орієнтована на 18-річних громадян. Від моменту запуску наприкінці 2024 року її учасники придбали книжок на суму понад 160 млн грн.

Водночас, за оцінками установи, наразі програмою скористалася лише приблизно третина молодих людей, які мають право на отримання такої допомоги. Це свідчить про значний потенціал для подальшого розвитку ініціативи.

На думку Олександри Коваль, ефективність програми могла б зрости у разі її поширення на дітей шкільного віку. Вона пояснила, що через школи, вчителів та батьків значно простіше популяризувати читання та інформувати родини про можливості державної підтримки.

Учасники книжкового ринку також зазначають, що подібні програми не лише стимулюють попит на книжкову продукцію, а й підтримують українських видавців, авторів та книгарні, які продовжують працювати в умовах війни.

borgexpert За матеріалами:

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