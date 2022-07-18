Жінка знайшла рідкісний золотий перстень епохи вікінгів у коробці з дешевими прикрасами (фото) — Finance.ua

Жінка знайшла рідкісний золотий перстень епохи вікінгів у коробці з дешевими прикрасами (фото) Вчора 18:00 — Особисті фінанси

виявила на аукціоні золотий перстень епохи вікінгів, пише u-news. Норвежка Марі Інгелін Гескестад випадковопише

Як повідомляє видання Bergensavisen, аукціон являв собою розпродаж нерухомості з великою кількістю змішаних предметів, упакованих у коробки з-під бананів.

Інгелін купила коробку з-під бананів, в якій були прикраси та дрібнички. Спочатку її цікавив лише один із предметів, але щоб отримати його, їй довелося купити всю коробку. Коли вона переглядала свою здобич, її увагу привернуло яскраве сяйво жовтого золота.

Каблучка виділялася серед інших предметів. Вона була важка і зроблена грубіше, ніж сучасні вироби. Вона порадилася зі своїм тестем, і він припустив, що це може бути справді старий предмет. Саме тоді вона зв’язалася з офіційними особами округу Вестланд та попередила їх про знахідку.

Окружний археолог Сігрун Вольстад дослідила кільце і підтвердила, що це справді артефакт вікінгів. Воно являє собою скручену смугу з гладкою товстою ниткою, переплетеною з тонкою зернистою. Воно важить 10,98 грама і настільки велике в діаметрі, що майже напевно належало чоловікові.

Унн Педерсен — ад’юнкт-професор археології Університету Осло. Вона вивчає артефакти епохи вікінгів, і однією з областей її досліджень є так звана обробка кольорових металів, тобто, наприклад, міді, срібла та золота.

«Це дійсно захоплююча знахідка», — говорить Педерсен. «Надзвичайно рідко можна знайти таку золоту каблучку скандинавської епохи вікінгів», — каже вона. Педерсен підтверджує, що перстень є типовим для епохи вікінгів.

«Ми маємо дуже близькі паралелі з ним. Деякі в сріблі, а деякі в золоті мають таку саму форму», — каже вона.

Судячи з фотографії, Педерсен також вважає, що каблучка виглядає трохи зношеною. Схоже, що її носили довгий час. І, найімовірніше, її носив могутній вождь вікінгів.

Золото було рідкістю в епоху вікінгів, його не було у великій кількості. Це було б зарезервовано для найбагатших і найвпливовіших людей у ​​суспільстві, — каже Унн Педерсен — ад’юнкт-професор археології Університету Осло.

Немає жодної інформації про те, звідки могла взятись каблучка з огляду на його виявлення в кошику для продажу. Прикраси такого типу раніше знаходили в інших частинах Скандинавії, зазвичай у похоронному контексті, а також у Норвегії, але вони рідкісні, і про їхнє походження відомо дуже мало.

Єдиний спосіб дізнатися більше про це — взяти зразок золота і провести аналіз металу, але, звичайно, це зашкодить каблучці, і в наші дні реставратори неохоче вдаються до інвазивних методів, якщо в цьому немає крайньої необхідності.

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