Жінка зіграла у безкоштовну лотерею та зірвала джекпот — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Жінка зіграла у безкоштовну лотерею та зірвала джекпот

Особисті фінанси
98
Переможниця планує витратити гроші на оплату рахунків, відпустку та відкласти частину призу на майбутнє.
Жителька американського міста Трентон, штат Мічиган, зіграла в лотерею за безкоштовним купоном і розбагатіла, зірвавши джекпот.
Про це повідомляє інформаційне агентство UPI.
41-річна жінка, яка побажала зберегти анонімність, витратила безкоштовний купон на покупку лотерейного квитка і була здивована, коли дізналася, що виграла крупну суму.
«Напередодні Нового року я купила квиток на безкоштовний купон, який отримала за участь у повторних розіграшах», — розповіла американка.
Коли вона стерла з квитка захисний шар, то побачила, що виграла 300 тисяч доларів.
«Я не могла в це повірити! Кілька разів перевірила ще раз квиток і відсканувала його за допомогою мобільного додатка лотереї, щоб переконатися. Коли на екрані з’явилася цифра 300 тисяч доларів, я зателефонувала сім’ї та друзям, щоб повідомити хорошу новину», — зазначила жінка.
Переможниця планує витратити гроші на оплату рахунків, відпустку та відкласти частину призу на майбутнє.
За матеріалами:
ТСН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.