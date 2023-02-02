Жінка зіграла у безкоштовну лотерею та зірвала джекпот — Finance.ua

Жінка зіграла у безкоштовну лотерею та зірвала джекпот
Переможниця планує витратити гроші на оплату рахунків, відпустку та відкласти частину призу на майбутнє.
Жителька американського міста Трентон, штат Мічиган, зіграла в лотерею за безкоштовним купоном і розбагатіла, зірвавши джекпот.
Про це повідомляє інформаційне агентство UPI.
41-річна жінка, яка побажала зберегти анонімність, витратила безкоштовний купон на покупку лотерейного квитка і була здивована, коли дізналася, що виграла крупну суму.
«Напередодні Нового року я купила квиток на безкоштовний купон, який отримала за участь у повторних розіграшах», — розповіла американка.
Коли вона стерла з квитка захисний шар, то побачила, що виграла 300 тисяч доларів.
«Я не могла в це повірити! Кілька разів перевірила ще раз квиток і відсканувала його за допомогою мобільного додатка лотереї, щоб переконатися. Коли на екрані з’явилася цифра 300 тисяч доларів, я зателефонувала сім’ї та друзям, щоб повідомити хорошу новину», — зазначила жінка.
Переможниця планує витратити гроші на оплату рахунків, відпустку та відкласти частину призу на майбутнє.
Поділитися новиною