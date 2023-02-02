Жінка зіграла у безкоштовну лотерею та зірвала джекпот — Finance.ua

Жінка зіграла у безкоштовну лотерею та зірвала джекпот Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Переможниця планує витратити гроші на оплату рахунків, відпустку та відкласти частину призу на майбутнє.

Жителька американського міста Трентон, штат Мічиган, зіграла в лотерею за безкоштовним купоном і розбагатіла, зірвавши джекпот.

Про це повідомляє інформаційне агентство UPI.

41-річна жінка, яка побажала зберегти анонімність, витратила безкоштовний купон на покупку лотерейного квитка і була здивована, коли дізналася, що виграла крупну суму.

«Напередодні Нового року я купила квиток на безкоштовний купон, який отримала за участь у повторних розіграшах», — розповіла американка.

Коли вона стерла з квитка захисний шар, то побачила, що виграла 300 тисяч доларів.

«Я не могла в це повірити! Кілька разів перевірила ще раз квиток і відсканувала його за допомогою мобільного додатка лотереї, щоб переконатися. Коли на екрані з’явилася цифра 300 тисяч доларів, я зателефонувала сім’ї та друзям, щоб повідомити хорошу новину», — зазначила жінка.

Переможниця планує витратити гроші на оплату рахунків, відпустку та відкласти частину призу на майбутнє.

ТСН За матеріалами:

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