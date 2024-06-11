ZF показала нову концепцію керма — Finance.ua

ZF показала нову концепцію керма Сьогодні 03:49 — Технології&Авто

ZF показала нову концепцію керма

В останні роки автомобільна індустрія бачила безліч інновацій, проте кермо протягом останніх 20 років залишалося незмінним — подушка безпеки в центрі, кнопки круїз-контролю та інформаційно-розважальної системи з обох боків. Втім, німецька компанія ZF Lifetec вирішила змінити цю ситуацію, створивши нову концепцію керма, де є більше простору для елементів керування та покращена ергономіка.

У майбутньому водійська подушка безпеки переміститься з центру керма до його верхньої частини, звідки вона вистрілюватиме між ободом і маточицею, щоб «зловити» водія у разі аварії. Таке компонування дозволяє створити новий дизайн керма, де поперечна спиця може перетворитися на інтерфейс користувача, подібний до смартфона, і буде знаходитися в полі зору водія.

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«За допомогою цієї нової концепції ми забезпечуємо свободу дизайну керма без шкоди для безпеки», — каже Харальд Лутц, керівник відділу розробок ZF Lifetec.

Наразі ведуться перші переговори з автовиробниками про серійне виробництво новинки, яка має бути готова до 2028 року.

ZF вже кілька десятиліть займається пасивною безпекою в автомобілях, виробляючи ремені та подушки безпеки по всьому світу, займаючи понад 20% світового ринку та маючи штат у 36 000 співробітників.

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