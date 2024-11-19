Зернові вантажі у контейнерних перевезеннях займають 40% — Finance.ua

Зернові вантажі у контейнерних перевезеннях займають 40% Сьогодні 07:16 — Казна та Політика

За 10 місяців 2024 року обсяги перевезень вантажів у контейнерах у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року зросли на 41% та становлять 219 271 ДФЕ.

Про на своїй Фейсбук-сторінці повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов.

Структура перевезень за видами сполучення/напрямками:

-експорт — 136 122 ДФЕ (62%);

-імпорт- 48 939 ДФЕ (22%);

-внутрішнє — 33 020 ДФЕ (15%);

-транзит — 1 190 ДФЕ (1%).

Беззаперечний лідер серед вантажів за обсягами перевезення в контейнерах — зернові вантажі (частка 40% в загальному обсязі перевезень).

Основна номенклатура вантажів сьогодні розподіляється наступним чином:

— зернові вантажі — 40%;

— ﻿﻿чорні метали — 17%;

— макуха — 7%;

— олія — 6%;

— ﻿﻿смоли синтетичні -3,4%;

— ﻿﻿продукти крохмале-патокової промисловості — 3,3%;

— ﻿﻿цукор — 2%.

Раніше обсяги контейнерних залізничних перевезень побили рекорд 2021 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.