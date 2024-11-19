Зернові вантажі у контейнерних перевезеннях займають 40% — Finance.ua

Зернові вантажі у контейнерних перевезеннях займають 40%
За 10 місяців 2024 року обсяги перевезень вантажів у контейнерах у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року зросли на 41% та становлять 219 271 ДФЕ.
Про на своїй Фейсбук-сторінці повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов.
Структура перевезень за видами сполучення/напрямками:
-експорт — 136 122 ДФЕ (62%);
-імпорт- 48 939 ДФЕ (22%);
-внутрішнє — 33 020 ДФЕ (15%);
-транзит — 1 190 ДФЕ (1%).
Беззаперечний лідер серед вантажів за обсягами перевезення в контейнерах — зернові вантажі (частка 40% в загальному обсязі перевезень).
Основна номенклатура вантажів сьогодні розподіляється наступним чином:
— зернові вантажі — 40%;
— чорні метали — 17%;
— макуха — 7%;
— олія — 6%;
— смоли синтетичні -3,4%;
— продукти крохмале-патокової промисловості — 3,3%;
— цукор — 2%.
Раніше обсяги контейнерних залізничних перевезень побили рекорд 2021 року.
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