Зернова угода передбачає продовження на 120 днів – ООН — Finance.ua
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Зернова угода передбачає продовження на 120 днів – ООН

Казна та Політика
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ООН наголошує, що зернова угода передбачає продовження на 120 днів, хоча рф наполягає на 60-денному продовженні. Про це пише ukragroconsult.
«Угода є публічною, це відкритий документ. Він передбачає пролонгацію на 120 днів», — сказав речник ООН Стефан Дюжаррік.
Речниця МЗС рф Марія Захарова заявила, що така інформація може бути проявом «некомпетентності ООН».
В свою чергу, пан Дюжаррік наголосив, що він «просто виклав і зачитав рядок з угоди», де вказано про продовження саме на 120 днів.
Речник ООН також зазначив, що ООН не керує переговорами чи умовами угоди. ООН є просто свідком, а її сторони — російська федерація, Україна та Туреччина.
Раніше повідомлялось, що у Женеві представники Росії та ООН домовились про продовження зернової угоди з Україною, котра діє до 18 березня, ще на 60 днів.
Водночас, Туреччина веде переговори, щоб угода, яка дозволяє відвантажувати зерно з чорноморських портів України, була продовжена на наступні 120 днів.
За матеріалами:
Finance.ua
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