Зернова угода передбачає продовження на 120 днів – ООН — Finance.ua

Зернова угода передбачає продовження на 120 днів – ООН Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

ООН наголошує, що зернова угода передбачає продовження на 120 днів, хоча рф наполягає на 60-денному продовженні. Про це пише ukragroconsult

«Угода є публічною, це відкритий документ. Він передбачає пролонгацію на 120 днів», — сказав речник ООН Стефан Дюжаррік.

Речниця МЗС рф Марія Захарова заявила, що така інформація може бути проявом «некомпетентності ООН».

В свою чергу, пан Дюжаррік наголосив, що він «просто виклав і зачитав рядок з угоди», де вказано про продовження саме на 120 днів.

Речник ООН також зазначив, що ООН не керує переговорами чи умовами угоди. ООН є просто свідком, а її сторони — російська федерація, Україна та Туреччина.

Раніше повідомлялось, що у Женеві представники Росії та ООН домовились про продовження зернової угоди з Україною, котра діє до 18 березня, ще на 60 днів.

Водночас, Туреччина веде переговори, щоб угода, яка дозволяє відвантажувати зерно з чорноморських портів України, була продовжена на наступні 120 днів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.