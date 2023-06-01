Зернова ініціатива знову зупинена: росія заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх портів України — Finance.ua
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Зернова ініціатива знову зупинена: росія заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх портів України

Аграрний ринок
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Зернова ініціатива знову зупинена: росія заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх портів України
Зернова ініціатива знову зупинена: росія заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх портів України
Спільний координаційний центр (СКЦ) в Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня, бо росія зупинила реєстрацію вхідного флоту до всіх портів України.
Про це заявили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.
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Так, впродовж двох днів, 30 та 31 травня, росія без пояснень зареєструвала для інспекції лише 1 вхідне судно на порт «Чорноморськ», в той час коли інші сторони СКЦ підтвердили до участі в Чорноморській Ініціативі 10 суден на три порти. Деструктивна позиція росії та відсутність зареєстрованих суден на інспекцію унеможливлює складання інспекційного плану на сьогодні, про що всі сторони були повідомлені Секретаріатом СКЦ.
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В черзі на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікують 50 суден, на які має бути завантажено 2,4 мільйона тонн продовольства для світу. Це майже вдвічі більший обсяг, ніж було експортовано в травні. Деякі судна очікують інспекції СКЦ понад 3 місяці. Це понад 1 мільярд доларів збитків, які позначаються на кінцевій вартості продовольства для світу. Таким чином росія в черговий раз знайшла спосіб обмежити світ в їжі.
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Блокування реєстрації нового вхідного флоту, як і блокування найбільшого порту «Південний», є грубим порушенням умов Зернової ініціативи, під якою підписалась і країна-агресор.
«Сподіваємося, що партнери з Ініціативи все ж таки знайдуть рішення і припинять цей шантаж росією всього світу. Адже значення зернової ініціативи вже доведено світовим продовольчим ринком, і світ не повинен мовчати», — йдеться у повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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