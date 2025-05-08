Землі у зоні відселення ЧАЕС можна безпечно використовувати для сільського господарства — The Independent — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Землі у зоні відселення ЧАЕС можна безпечно використовувати для сільського господарства — The Independent

Аграрний ринок
16
Землі у зоні відселення ЧАЕС можна безпечно використовувати для сільського господарства — The Independent
Землі у зоні відселення ЧАЕС можна безпечно використовувати для сільського господарства — The Independent
Нове дослідження, опубліковане в Journal of Environmental Radioactivity, свідчить, що на більшій частині земель у зоні обов’язкогово відселення Чорнобильської АЕС можна безпечно вирощувати сільськогосподарські культури.
Ця зона складає 20 тис. кв. кілометрів, пише «ПроАгро Груп».
Дослідники оцінили близько 100 гектарів землі в Житомирській області на предмет рівня забруднення та спрогнозували поглинання радіоактивних речовин поширеними культурами, такими як картопля, кукурудза чи соняшник.
Аналізуючи зразки ґрунту та вимірюючи зовнішнє гамма-випромінювання, вони підтвердили, що ефективна доза опромінення сільськогосподарських працівників значно нижча за національний поріг безпеки України.
Дослідники виявили, що рівень радіації був значно нижчим за рівні фонового випромінювання, які спостерігаються природним чином по всьому світу.
Це означає, що за належного моніторингу та дотримання українських правил безпеки харчових продуктів багато культур можна безпечно вирощувати в цих раніше обмежених зонах.
«З 1986 року поширюється багато дезінформації стосовно радіаційних ризиків від Чорнобиля, що негативно вплинуло на людей, які досі живуть у покинутих районах», — зазначив провідний автор дослідження Джим Сміт з Портсмутського університету.
У новому дослідженні окреслено науковий підхід до оцінки та повернення цінних сільськогосподарських угідь до виробництва.
«Йдеться не лише про Чорнобиль. Йдеться про застосування науки та доказів для забезпечення захисту людей, а також для того, щоб земля не залишалася без потреби знехтуваною», — сказав доктор Сміт.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems