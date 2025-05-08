Землі у зоні відселення ЧАЕС можна безпечно використовувати для сільського господарства — The Independent Сьогодні 08:32 — Аграрний ринок

Землі у зоні відселення ЧАЕС можна безпечно використовувати для сільського господарства — The Independent

Нове дослідження, опубліковане в Journal of Environmental Radioactivity, свідчить, що на більшій частині земель у зоні обов’язкогово відселення Чорнобильської АЕС можна безпечно вирощувати сільськогосподарські культури.

Ця зона складає 20 тис. кв. кілометрів, пише « ПроАгро Груп ».

Дослідники оцінили близько 100 гектарів землі в Житомирській області на предмет рівня забруднення та спрогнозували поглинання радіоактивних речовин поширеними культурами, такими як картопля, кукурудза чи соняшник.

Аналізуючи зразки ґрунту та вимірюючи зовнішнє гамма-випромінювання, вони підтвердили, що ефективна доза опромінення сільськогосподарських працівників значно нижча за національний поріг безпеки України.

Дослідники виявили, що рівень радіації був значно нижчим за рівні фонового випромінювання, які спостерігаються природним чином по всьому світу.

Це означає, що за належного моніторингу та дотримання українських правил безпеки харчових продуктів багато культур можна безпечно вирощувати в цих раніше обмежених зонах.

«З 1986 року поширюється багато дезінформації стосовно радіаційних ризиків від Чорнобиля, що негативно вплинуло на людей, які досі живуть у покинутих районах», — зазначив провідний автор дослідження Джим Сміт з Портсмутського університету.

У новому дослідженні окреслено науковий підхід до оцінки та повернення цінних сільськогосподарських угідь до виробництва.

«Йдеться не лише про Чорнобиль. Йдеться про застосування науки та доказів для забезпечення захисту людей, а також для того, щоб земля не залишалася без потреби знехтуваною», — сказав доктор Сміт.

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