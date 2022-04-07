Земельний податок за земельні ділянки (паї) власників фізичних осіб при переході із 4 групи на 3 - пояснення ДПС — Finance.ua

Земельний податок за земельні ділянки (паї) власників фізичних осіб при переході із 4 групи на 3 - пояснення ДПС

Вчора 20:40 — Особисті фінанси

В ДПС пояснили , як буде із земельним податком за земельні ділянки (паї) власників фізичних осіб при переході із 4-ї групи на 3-тю, а також нарахування земельного податку фізичним особам — орендодавцям буде автоматично ДПС за період, поки орендар був на єдиному 3 групи (2%).

Згідно п. 281.3. ст. 281 Кодексу України від сплати земельного податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

У разі переходу суб’єктом господарювання — платником єдиного податку четвертої групи на третю групу єдиного податку з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ Кодексу, фізичні особи, які передали в оренду земельні ділянки, земельні частки (паї) такому платнику, втрачають право користування пільгою зі сплати земельного податку, передбаченою п. 281.3 ст. 281 Кодексу.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу спеціальний режим оподаткування єдиним податком запроваджено тимчасово з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України.

При цьому згідно п. п. 9.9 п. 9 підрозділу 8 розділу ХХ Кодексу після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку третьої групи, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України використовували особливості оподаткування, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ Кодексу.

Водночас, якщо право на пільгу по земельному податку у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право.

У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

Враховуючи викладене вище, нарахування контролюючими органами сум земельного податку фізичним особам проводиться пропорційно періоду, протягом якого такі фізичні особи не користувались пільгами, встановленими ст. 281 Кодексу.

Разом з цим, платники плати за землю мають право звернутися до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації у контролюючих органах або за місцем знаходження земельних ділянок для проведення звірки даних, зокрема, щодо права на користування пільгою зі сплати податку.

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