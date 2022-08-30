Земельні афери Медведчука: суд заарештував 3 ділянки Марченко — Finance.ua
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Земельні афери Медведчука: суд заарештував 3 ділянки Марченко

Кримінал
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Земельні афери Медведчука: суд заарештував 3 ділянки Марченко
Земельні афери Медведчука: суд заарештував 3 ділянки Марченко
На Львівщині суд наклав арешт на 3 земельні ділянки загальною вартістю понад 2 мільйона гривень, які незаконно опинились у власності Оксани Марченко, дружини Віктора Медведчука, триває процедура їх передачі в управління держави.
Про це повідомляють СБУ, поліція Львівщини, прокуратура Львівської області.
«За попередньою інформацією, у 2009 році райдержадміністрація прийняла незаконне рішення безоплатно передати земельну ділянку із державної власності приватному підприємству. При цьому не було зроблено жодних змін у „Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності“», — повідомили в СБУ.
Згодом підприємці, з метою заволодіти активами «на законних підставах», внесли завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, розбили земельний наділ на 3 окремі ділянки та оформили їх як власність компанії.
На захопленій таким чином землі, розташованій у туристично привабливому регіоні Стрийщини, зловмисники розпочали будівництво об’єктів туристичної інфраструктури.
У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що кінцевим бенефіціаром вищезгаданої компанії є Оксана Марченко, внесена до санкційних списків РНБО.
Сколівський районний суд задовільнив ініційований СБУ позов щодо арешту цих об’єктів нерухомого майна.
Триває процедура передачі арештованих активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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