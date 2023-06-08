Зеленський жорстко відповів на натяки щодо причетності України до вибухів на Nord Stream — Finance.ua

Зеленський жорстко відповів на натяки щодо причетності України до вибухів на Nord Stream Сьогодні 15:15

Президент України Володимир Зеленський заперечує причетність України до серії підводних вибухів на газопроводі Nord Stream у вересні 2022 року.

Про це повідомляє Politico , президент емоційно відреагував на запитання щодо причетності України до підриву газопроводу, зазначивши при цьому, що не існує жодних доказів провини України.

«Я президент і віддаю накази, відповідно. Нічого подібного Україна не робила. Я б ніколи не вчинив так», — сказав Зеленський, зазначивши при цьому, що йому нічого не відомо про те, хто стоїть за підривом газопроводу, а для розвіювання будь-яких сумнівів потрібні докази.

«Я сказав: „Покажіть нам докази“. Якщо це зробили наші військові, покажіть нам докази», — підкреслив глава держа.

Довідка Finance.ua:

у вересні 2022 року на російському газопроводі «Північний потік 2» сталися вибухи;

британські спецслужби вважають, що вибухи організувала росія, якій потрібно було припинити постачання газу до Європи, виставивши себе жертвою обставин;

на початку березня 2022 року New York Times опублікувала статтю, в якій з посиланням на дані слідства заявила про причетність якоїсь «проукраїнської групи» до підриву газопроводу. Володимир Зеленський заявив, що такі звинувачення вигідні росії.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.