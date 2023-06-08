Зеленський жорстко відповів на натяки щодо причетності України до вибухів на Nord Stream — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський жорстко відповів на натяки щодо причетності України до вибухів на Nord Stream

78
Президент України Володимир Зеленський заперечує причетність України до серії підводних вибухів на газопроводі Nord Stream у вересні 2022 року.
Про це повідомляє Politico, президент емоційно відреагував на запитання щодо причетності України до підриву газопроводу, зазначивши при цьому, що не існує жодних доказів провини України.
«Я президент і віддаю накази, відповідно. Нічого подібного Україна не робила. Я б ніколи не вчинив так», — сказав Зеленський, зазначивши при цьому, що йому нічого не відомо про те, хто стоїть за підривом газопроводу, а для розвіювання будь-яких сумнівів потрібні докази.
«Я сказав: „Покажіть нам докази“. Якщо це зробили наші військові, покажіть нам докази», — підкреслив глава держа.

Довідка Finance.ua:

  • у вересні 2022 року на російському газопроводі «Північний потік 2» сталися вибухи;
  • британські спецслужби вважають, що вибухи організувала росія, якій потрібно було припинити постачання газу до Європи, виставивши себе жертвою обставин;
  • на початку березня 2022 року New York Times опублікувала статтю, в якій з посиланням на дані слідства заявила про причетність якоїсь «проукраїнської групи» до підриву газопроводу. Володимир Зеленський заявив, що такі звинувачення вигідні росії.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.