Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів

Казна та Політика
192
Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів
Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів
Президент України Володимир Зеленський заявив про ухвалення рішення звільнити всіх обласних воєнкомів.
«Провів засідання РНБО. Спеціальне. Одне питання ключове: результати перевірки „військкоматів“. Доповіді: ДБР, СБУ, МВС, Генеральний прокурор, НАЗК, НАБУ. Загалом уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців „військкоматів“, 33 підозри», — розповів продробиці глава держави.
«Наші рішення. Звільняємо всіх обласних „воєнкомів“. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни — це державна зрада», — заявив Зеленський.
Президент висловив переконання, що натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, — саме їм можна довірити цю систему комплектування.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.