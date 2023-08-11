Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів — Finance.ua

Зеленський заявив про звільнення всіх обласних воєнкомів
Президент України Володимир Зеленський заявив про ухвалення рішення звільнити всіх обласних воєнкомів.
«Провів засідання РНБО. Спеціальне. Одне питання ключове: результати перевірки „військкоматів“. Доповіді: ДБР, СБУ, МВС, Генеральний прокурор, НАЗК, НАБУ. Загалом уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців „військкоматів“, 33 підозри», — розповів продробиці глава держави.
«Наші рішення. Звільняємо всіх обласних „воєнкомів“. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни — це державна зрада», — заявив Зеленський.
Президент висловив переконання, що натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, — саме їм можна довірити цю систему комплектування.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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