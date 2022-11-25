Зеленський заявив про підготовку додаткових рішень для збереження зв'язку в Україні — Finance.ua

Зеленський заявив про підготовку додаткових рішень для збереження зв'язку в Україні
Президент Володимир Зеленський 24 листопада провів засідання Ставки, під час якого були детально проаналізовані питання енергетики та зв’язку.
Про це повідомляється у на відеозверненні глави держави.
Підняли тему захисту енергосистеми від нових російських ударів, відновлювальні роботи, а також постачання техніки та залучення фахівців.
«Окрема увага — системі зв’язку. Хоч би що планували терористи, ми маємо зберегти зв’язок», — наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що росія хоче, аби українці не просто опинилися без світла й тепла, а й намагається ізолювати нас та зробити так, «щоб ми не відчували одне одного».
«Тому це фундаментальне питання. І щодо цього питання будуть іще додаткові рішення. Готуємо їх», — додав глава держави.
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