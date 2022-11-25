Зеленський заявив про підготовку додаткових рішень для збереження зв'язку в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський заявив про підготовку додаткових рішень для збереження зв'язку в Україні

45
Президент Володимир Зеленський 24 листопада провів засідання Ставки, під час якого були детально проаналізовані питання енергетики та зв’язку.
Про це повідомляється у на відеозверненні глави держави.
Підняли тему захисту енергосистеми від нових російських ударів, відновлювальні роботи, а також постачання техніки та залучення фахівців.
«Окрема увага — системі зв’язку. Хоч би що планували терористи, ми маємо зберегти зв’язок», — наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що росія хоче, аби українці не просто опинилися без світла й тепла, а й намагається ізолювати нас та зробити так, «щоб ми не відчували одне одного».
«Тому це фундаментальне питання. І щодо цього питання будуть іще додаткові рішення. Готуємо їх», — додав глава держави.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.