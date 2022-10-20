Зеленський закликає українців свідомо ставитися до споживання електрики — Finance.ua

Зеленський закликає українців свідомо ставитися до споживання електрики Вчора 13:35 — Енергетика

Президент України Володимир Зеленський закликає українців свідомо ставитися до споживання електрики.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

«Будуть роз’яснення і від керівників обласних адміністрацій, і від урядовців, але загалом потрібно вже із 7-ї ранку завтрашнього дня особливо свідомо ставитися до споживання електрики», — наголосив Зеленський.

«Будь ласка, не вмикайте зайву електротехніку. Будь ласка, обмежуйте споживання електрики тією технікою, яка потребує багато енергії. Завтра дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим, тоді й графіки стабілізаційних відключень будуть коротшими», — заявив президент.

Також глава держави нагадав, що провів сьогодні загальну нараду з питань енергетики — Офіс президента, уряд, енергокомпанії.

«Готуємося до всіх можливих сценаріїв з огляду на зимовий сезон. Виходимо з того, що російський терор буде спрямований на енергообʼєкти, поки з допомогою партнерів не забезпечимо можливість збивати 100% ворожих ракет і дронів», — заявив Зеленський.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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