Зеленський закликав Швейцарію заморозити рахунки росіян у своїх банках — Finance.ua
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Зеленський закликав Швейцарію заморозити рахунки росіян у своїх банках

Вчора 17:41Казна та Політика
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Зеленський закликав Швейцарію заморозити рахунки росіян у своїх банкахЗеленський закликав Швейцарію заморозити рахунки росіян у своїх банках
Президент Володимир Зеленський звернувся до народу Швейцарії. Глава держави закликав Швейцарію допомогти Україні у війні, яку проти нашої країни розв’язала росія.
У своєму звернення Зеленський закликав Швейцарію заморозити рахунки росіян у своїх банках.
Президент сказав, що хоче, аби швейцарці стали, як українці, в боротьбі проти росії.
Зеленський звернув увагу, що у Швейцарії зберігають гроші тих, хто розв’язав війну проти України.
"Щоб не було питання про банкінг. Про ваші банки, де зберігаються гроші всіх тих, хто розв’язав війну. Це болісно та неприємно, але це також боротьба проти зла. Щоб було повне заморожування активів цих людей, їх рахунків,— сказав президент.
Він наголосив, що замороження рахунків росіян потрібне і «це велика боротьба і ви це можете».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Телеканал 24
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