Зеленський ввів у дію рішення РНБО про захист лісів: що це означає — Finance.ua
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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про захист лісів: що це означає

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Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо охорони, захисту, використання та відтворення лісів України в особливий період. Відповідний документ набуває чинності від сьогодні, 29 вересня.
Про це повідомляється в указі президента.
«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 вересня 2022 року «Про охорону, захист, використання та відтворення лісів України в особливий період», — йдеться в указі.

Що це означає

Рішення РНБО полягало в тому, що уряд за пів року має розробити низку законопроєктів, зокрема щодо перегляду розміру площ насадження лісу та санітарних рубок лісу в контексті застосування оцінки впливу на довкілля, а також проєкт закону щодо посилення адмінвідповідальності за невиконання законних розпоряджень чи приписів.
Також після закінчення воєнного стану Кабмін у піврічний термін має розробити та затвердити державну цільову програму стосовно підвищення пожежної безпеки у сфері лісового господарства включно із лісогосподарськими підприємствами сфери управління Міноборони.
Разом з тим уряду доручили опрацювати питання щодо удосконалення системи оподаткування лісових земель шляхом формування Єдиного лісового податку та усунення подвійного оподаткування.
При цьому місцевим органам виконавчої влади доручено за участю органів місцевого самоврядування у тримісячний строк здійснити розроблення та затвердження регіональних програм, спрямованих на масштабне заліснення регіонів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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