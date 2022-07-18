Зеленський відсторонив Венедіктову і усунув Баканова — Finance.ua

Зеленський відсторонив Венедіктову і усунув Баканова Вчора 09:45 — Казна та Політика

Зеленський відсторонив Венедіктову і усунув Баканова

Президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов’язків генпрокурорку Ірину Венедіктову і призначив на її місце заступника. Також президент усунув з посади очільника СБУ Івана Баканова.

«Відповідно до частини другої статті 11 Закону України „Про правовий режим воєнного стану“ постановляю: Відсторонити Венедіктову Ірину Валентинівну від посади Генерального прокурора», — йдеться в указі президента.

Наступним указом Зеленський поклав обов’язки генерального прокурора на Олексія Симоненка. Із березня 2020 року він обіймав посаду заступника генпрокурора.

Зазначимо, що відповідно до частини 2 статті 11 закону « Про правовий режим воєнного стану » президент України під час воєнного стану може відсторонити посадовця, призначення та звільнення якого віднесено до його повноважень, та покласти на відповідний період виконання обов’язків на іншу особу. Ця людина повинна відповідати вимогам, визначеним законом.

Водночас Івана Баканова Зеленський усунув від виконання обов’язків голови Служби безпеки України відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних сил України.

Ця стаття передбачає усунення військовослужбовця за «невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків». Наказ про усунення скасовується, якщо за результатами службового розслідування підстави для ухвалення такого рішення не підтвердяться.

Окремого указу президента щодо призначення виконувача обов’язків голови СБУ поки немає. Першим заступником начальника СБУ є Василь Малюк.

Зеленський пояснив свої рішення великою кількістю кримінальних проваджень про держзраду та колабораціонізм серед працівників правоохоронних органів, що «ставить серйозні питання до керівників».

Президент відзначив, що на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження про держзраду та колабораційну діяльність працівників правоохоронних органів, а у 198 провадженнях уже оголосили підозри. Також, за словами Зеленського, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти України.

«Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь», — наголосив Президент під час вечірнього відеозвернення.

Зеленський згадав і про затримання 16 липня колишнього начальника управління СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча. Його підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.

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