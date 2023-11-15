Зеленський: «Україна зараз попри все забезпечує економічне зростання — майже 5% у річному вимірі» Вчора 15:02 — Казна та Політика

Зеленський: «Україна зараз попри все забезпечує економічне зростання — майже 5% у річному вимірі»

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Німецько-Українській конференції муніципальних партнерств заявив, що незважаючи та агресію рф, Україна забезпечує економічне зростання — близько 5% в рік.

«Україна зараз попри все забезпечує економічне зростання майже 5% в річному вимірі. І це свідчення того, наскільки сильним є наш спосіб життя і як багато здатні робити наші люди», — сказав Володимир Зеленський.

На конференції президент України подякував німецьким містам за допомогу у вигляді генераторів, спеціалізованого транспорту та іншого обладнання, яке рятує від наслідків російського терору. Також він згадав, що сьогодні ми маємо 190 міжміських партнерств.

Разом із німецькими компаніями вже створені модульні містечка для переселенців та триває спільна робота з німецькими містами, компаніями та фондами з модернізації українських енергетичних спроможностей.

Окрім цього Зеленський додав:

«Представники українських міст можуть вказати й на можливості для спільної економічної роботи, які є зараз в Україні. Не тільки у відбудові того, що було зруйноване через агресію росії, а й у створенні нових підприємств, нових продуктивних історій».

Довідка Finance.ua:

в МВФ раніше заявили, що уряд України проводить видатну роботу зі збереження ключових функцій держави в умовах війни, що дозволило досягти певної макрофінансової стабільності та навіть пожвавлення виробництва. Але подальший економічний прогрес України та прогноз розвитку її економіки визначатимуться перебігом та інтенсивністю війни проти російської агресії;

НБУ покращив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік з 2,9% до 4,9%. Основні чинники: вища адаптивність бізнесу та населення до воєнних умов, рекордна врожайність, швидше розширення альтернативних шляхів експортних постачань, а також суттєвіші обсяги бюджетної підтримки.



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УНН За матеріалами:

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