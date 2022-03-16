Зеленський та коктейлі Молотова: ритейлер Lego зібрав для України понад 16 тисяч доларів — Finance.ua
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Зеленський та коктейлі Молотова: ритейлер Lego зібрав для України понад 16 тисяч доларів

Вчора 05:00Казна та Політика
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Зеленський та коктейлі Молотова: ритейлер Lego зібрав для України понад 16 тисяч доларівЗеленський та коктейлі Молотова: ритейлер Lego зібрав для України понад 16 тисяч доларів
Ритейлер знаменитого данського конструктора Lego Citizen Brick вирішив зібрати пожертви для України. Для цього вони випустили спеціальні фігурки президента України та «коктейлів Молотова».
У Citizen Brick ухвалили таке рішення на фоні військового вторгнення росії на територію України. Вони організували спеціальний розпродаж з метою зібрати кошти для українських біженців.
Зокрема, покупці мали шанс придбати два товари на замовлення — мініфігурки коктейлів Молотова, які коштували 10 доларів, та Президента України Володимира Зеленського за 100 доларів. Кількість цих фігурок обмежена.
Зеленський та коктейлі Молотова: ритейлер Lego зібрав для України понад 16 тисяч доларів
Загалом під час аукціону вдалося зібрати 16 540 доларів.
У Citizen Brick запевнили, що 100% від продажу цих товарів піде благодійній організації Direct Relief на допомогу їй у доставленні медичних товарів для українців. Наразі ця організація співпрацює з Міністерством охорони здоров’я України.
За матеріалами: Телеканал 24
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