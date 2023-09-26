Зеленський схвалив відновлення звітування партій — Finance.ua

Зеленський схвалив відновлення звітування партій Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

Зеленський схвалив відновлення звітування партій

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений законопроект про відновлення звітування політичних партій (№ 9419−1).

Про це сказано на сайті парламенту.

Як повідомляється, 26 вересня закон повернуто з підписом від Президента України.

Законопроект, як зазначив нардеп Ярослав Железняк у Telegram, передбачає:

протягом 90 днів із дня набуття законом чинності ці партії подали до НАЗК звіти за періоди дії карантинних обмежень та воєнного стану

для партій, що не мають державного фінансування, строк складає 120 днів

для перевірки НАЗК відводиться 60 днів, ще на 60 днів відтерміновується вступ у дію відповідних положень. Тобто на подання перших звітів можна очікувати до п’яти місяців

пропонується вже з наступних парламентських виборів зменшити поріг для отримання права на державне фінансування з 5% голосів до 3%.

«Відновлення партійного звітування про фінанси — одна з вимог громадського сектору та G7», — зауважив нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада повернула обовʼязкове звітування партій 23 серпня.

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УНН За матеріалами:

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