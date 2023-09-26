Зеленський схвалив відновлення звітування партій — Finance.ua

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Зеленський схвалив відновлення звітування партій

Казна та Політика
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Зеленський схвалив відновлення звітування партій
Зеленський схвалив відновлення звітування партій
Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений законопроект про відновлення звітування політичних партій (№ 9419−1).
Про це сказано на сайті парламенту.
Як повідомляється, 26 вересня закон повернуто з підписом від Президента України.
Законопроект, як зазначив нардеп Ярослав Железняк у Telegram, передбачає:
  • протягом 90 днів із дня набуття законом чинності ці партії подали до НАЗК звіти за періоди дії карантинних обмежень та воєнного стану
  • для партій, що не мають державного фінансування, строк складає 120 днів
  • для перевірки НАЗК відводиться 60 днів, ще на 60 днів відтерміновується вступ у дію відповідних положень. Тобто на подання перших звітів можна очікувати до п’яти місяців
  • пропонується вже з наступних парламентських виборів зменшити поріг для отримання права на державне фінансування з 5% голосів до 3%.
«Відновлення партійного звітування про фінанси — одна з вимог громадського сектору та G7», — зауважив нардеп.
Нагадаємо, Верховна Рада повернула обовʼязкове звітування партій 23 серпня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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