Зеленський розповів, у яких сферах Україна та Південна Корея могли б співпрацювати — Finance.ua

Зеленський розповів, у яких сферах Україна та Південна Корея могли б співпрацювати Сьогодні 12:24 — Казна та Політика

Україна та Південна Корея могли б співпрацювати в галузі безпеки, оборони, передових технологій і кіберпростору, а також у процесі реабілітації українців після повномасштабної війни, яку розпочала росія.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Chosun Ilbo

Зеленський висловив вдячність Південній Кореї за гуманітарну допомогу. Він детально пояснив, у яких сферах було б доцільно співпрацювати з Кореєю для післявоєнної економічної відбудови України.

«Враховуючи ресурси, якими володіє Україна, і технології, якими володіє Корея, я вважаю, що ми можемо досягти великих результатів у сфері літієвих батарей», — сказав Зеленський.

За його словами, Україна та Південна Корея можуть співпрацювати, зокрема, в галузі безпеки та оборони.

«Ми намагаємося відновити країну, вивчаючи досвід Кореї на руїнах війни та поєднуючи його з нашим власним досвідом. Ми зможемо багато співпрацювати в галузі безпеки та оборони, передових технологій і кіберпростору, а також у процесі реабілітації наших людей після війни. Ми також дуже зацікавлені у співпраці у сферах зеленої енергетики та екологічної сталі. Враховуючи ресурси України, великі запаси та технологічні можливості Кореї, я вважаю перспективним напрямок виробництва літієвих батарей. Після видобутку літію в Україні можливе виробництво супутньої продукції. У нас є потужності з виробництва літію ще з часів колишнього Радянського Союзу», — розповів Зеленський.

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