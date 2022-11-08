Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан — Finance.ua

Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан Вчора 15:01 — Казна та Політика

Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан

Президент Володимир Зеленський запропонував продовжити мобілізацію в Україні. Це стосується і воєнного стану.

Відповідні законопроєкти зареєстрували 8 листопада під реєстраційними номерами 8189 та 8190 . Наразі їх передано на розгляд.

Тексту самих законопроектів ще немає, а тому терміни, на які мобілізацію та воєнний стан можуть продовжити, поки не відомі. Втім, у Раді вже припустили, що мова може йти про 90 днів.

«На найближчому пленарному засіданні буде знову продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію. Відповідні документи від президента вже зареєстровані у парламенті. З високою долею ймовірності продовження буде знову на 90 днів», — написав нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Що означає воєнний стан в країні

Під час воєнного стану у країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Окрім того, можуть запровадити трудову повинність чи обов’язкові суспільно корисні роботи, або ж примусове відчуження приватного майна. Також можливий перехід різних установ та організацій усіх форм власності на роботу на користь оборони.

Можлива заборона діяльності певних політичних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти незалежності України.

Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження президента, Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.

Згідно із законом, під час воєнного стану влада й зокрема військове командування має право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт та приватне майно.

Також в Україні можуть забороняти проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій та інших масових заходів. Може обмежуватися право на вільне пересування.

Довідка Finance.ua:

воєнний стан в Україні було запроваджено у перший день повномасштабного вторгнення росії — 24 лютого 2022 року;



наразі воєнний стан діє до 21 листопада.



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