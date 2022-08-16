Зеленський підписав закон щодо діяльності фінсектору під час війни — Finance.ua

Зеленський підписав закон щодо діяльності фінсектору під час війни Вчора 11:32 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон щодо діяльності фінсектору під час війни

Президент України Володимир Зеленський 15 серпня 2022 року підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні». Документ спрямований на підтримку стабільної роботи фінансового сектору під час війни.

Про це йдеться на сайті НКЦПФР.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила рішення, яке визначає строки подання професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків звітних даних та відомостей під час дії воєнного стану.

Регулятор відводить проміжок часу, який має бути достатнім для підготовки та надання потрібної документації.

Звітування та дотримання встановлених законодавством норм забезпечить прозорість та регульованість процесів. Наразі в умовах відновлення роботи ринків це є надзвичайно важливим.

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