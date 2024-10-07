Зеленський підписав закон про виноград і виноробство — Finance.ua

Зеленський підписав закон про виноград і виноробство
Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон № 3928-IX від 22.08.2024 — «Про виноград, вино та продукти виноградарства».
Про це повідомили у Комітеті з питань аграрної та земельної політики.
Згідно з повідомленням пресслужби, основною метою закону є приведення у відповідність норм галузевого законодавства з вимогами міжнародних правил виробництва продуктів виноградарства та виноробства та імплементації положень регламентів ЄС щодо ведення виноградарства та виноробства, енологічних практик, виробництва ароматизованих винних продуктів, використання і захисту географічних зазначень вин, ароматизованих винних продуктів, та контролю у сфері виноградарства та виноробства.
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