Зеленський підписав закон про виноград і виноробство — Finance.ua
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Зеленський підписав закон про виноград і виноробство

Казна та Політика
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Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон № 3928-IX від 22.08.2024 — «Про виноград, вино та продукти виноградарства».
Про це повідомили у Комітеті з питань аграрної та земельної політики.
Згідно з повідомленням пресслужби, основною метою закону є приведення у відповідність норм галузевого законодавства з вимогами міжнародних правил виробництва продуктів виноградарства та виноробства та імплементації положень регламентів ЄС щодо ведення виноградарства та виноробства, енологічних практик, виробництва ароматизованих винних продуктів, використання і захисту географічних зазначень вин, ароматизованих винних продуктів, та контролю у сфері виноградарства та виноробства.
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