Зеленський підписав закон про спрощення будівництва базових станцій мобільних операторів — Finance.ua

Зеленський підписав закон про спрощення будівництва базових станцій мобільних операторів Вчора 14:34 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроект № 5811 про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» про спрощення розміщення технічних засобів електронних комунікацій, що передбачає тимчасове спрощення процедури отримання земельних ділянок мобільними операторами для розміщення базових станцій.

Закон пропонує внести зміни до Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» та встановити, що до 1 січня 2026 року дія абзаців першого-п’ятого частини третьої статті 24 цього Закону не поширюється на випадки надання у користування земельних ділянок площею до 0,05 га за рахунок земель державної або комунальної власності, розташованих у межах сіл та селищ та за межами населених пунктів, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування базових станцій мобільного зв’язку, інших технічних засобів та/або споруд електронних комунікацій (крім лінійних) електронних комунікаційних мереж.

Спрощення передбачає скорочення бюрократичних процедур на будівництво базової станції.

При цьому спрощена процедура не стосуватиметься розміщення базових станцій на особливо цінних землях та землях, віднесених до категорії земель оздоровчого призначення, рекреаційного призначення, лісогосподарського призначення, а також землях у межах зелених зон населених пунктів, внутрішньоквартальних територій (територій міжрайонного озеленювання) спортивних майданчиків, майданчиків відпочинку та соціального обслуговування населення).

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