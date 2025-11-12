Зеленський підписав закон про контроль над діяльністю органів місцевої влади Сьогодні 09:13

Зеленський підписав закон про контроль над діяльністю органів місцевої влади

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування».

Про це свідчить інформація на сайті Ради.

Серед ключових положень:

1. Запроваджується система державного нагляду за законністю актів місцевого самоврядування.

2. Визначено, хто здійснює контроль:

за актами обласних рад — центральний орган виконавчої влади, визначений урядом;

за актами районних рад — обласна державна адміністрація;

за актами сільських, селищних, міських рад — районна державна адміністрація.

Передбачається, що закон посилить законність, прозорість і довіру у взаєминах держави та громад, запобігаючи зловживанням і правовій невизначеності в рішеннях місцевого самоврядування, створить сучасну, європейську систему нагляду (добре врядування) та сформує професійний корпус управлінців на місцях.

Очікується, що громади отримають більш передбачуване, підзвітне й ефективне врядування.

Главком За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.