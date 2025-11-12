Зеленський підписав закон про контроль над діяльністю органів місцевої влади
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування».
Про це свідчить інформація на сайті Ради.
Серед ключових положень:
1. Запроваджується система державного нагляду за законністю актів місцевого самоврядування.
2. Визначено, хто здійснює контроль:
- за актами обласних рад — центральний орган виконавчої влади, визначений урядом;
- за актами районних рад — обласна державна адміністрація;
- за актами сільських, селищних, міських рад — районна державна адміністрація.
Передбачається, що закон посилить законність, прозорість і довіру у взаєминах держави та громад, запобігаючи зловживанням і правовій невизначеності в рішеннях місцевого самоврядування, створить сучасну, європейську систему нагляду (добре врядування) та сформує професійний корпус управлінців на місцях.
Очікується, що громади отримають більш передбачуване, підзвітне й ефективне врядування.
