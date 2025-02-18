Зеленський: «Ніхто не має вирішувати за спиною України» — Finance.ua

Зеленський: «Ніхто не має вирішувати за спиною України» Сьогодні 17:27

Зеленський: «Ніхто не має вирішувати за спиною України»

Президент України Володимир Зеленський наголосив , що ніхто за спиною України про долю України не має вирішувати.

Про це він сказав в Анкарі на спільній пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зокрема, у Зеленського запитали про зустріч американської і російської делегацій в Ер-Ріяді, на якій обговорювалися питання війни росії проти України.

Глава держави наголосив, що Україна передовсім, як ніхто, хоче завершення війни, але щоб це відбулося справедливо.

«І щоб ніхто за нашою спиною нічого не вирішував. І мені здається — це справедливо. Будь-яка країна має двосторонній трек з іншими країнами. Будь-ласка, можете обговорювати що завгодно. Але не можна приймати рішення без України як завершити війну в Україні, ті чи інші умови. І нас не запрошували на цю російсько-американську зустріч у Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом. Я думаю, як і для багатьох», — відзначив Зеленський.

Він додав, що про зустріч делегацій США і рф дізнався з медіа. При цьому, Зеленський повідомив, що не планує завтра летіти до Саудівської Аравії для зустрічі з американцями. Президент додав:

«Я не знаю, хто там буде залишатися, а хто буде їхати, хто куди збирається. Чесно кажучи, мені все-одно. Мені не все одно, щоби партнери про нас щось зайве подумали. Ми абсолютно чесні, відкриті. Я не хочу співпадінь. І тому, я не поїду у Саудівську Аравію. Ми зв’язалися з нашими партнерами у Садівській Аравії. У мене хороші дуже відносини з його королівською величністю, з Мухаммедом. Ми тільки що зв’язалися і домовилися, що 10 березня я буду з офіційним візитом».

УНІАН За матеріалами:

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