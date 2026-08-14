Зеленський невдоволений головою НБУ Пишним через політику щодо МВФ — Bloomberg Сьогодні 07:27

Андрій Пишний, голова НБУ

Президент України Володимир Зеленський дедалі більше невдоволений головою Національного банку Андрієм Пишним. Причиною, за словами джерел Bloomberg, є його близькі робочі відносини з Міжнародним валютним фондом і, на думку президента, недостатня підтримка економіки в умовах війни.

Водночас наразі Зеленський не планує звільняти Пишного. За словами співрозмовників агентства, президент також не бачить очевидного кандидата на його заміну.

Що про це пише Bloomberg

За словами джерел, напруженість між Зеленським і МВФ посилилася минулої зими після затвердження фондом програми кредитування України на $8,1 млрд. Вона передбачала виконання урядом низки зобов’язань, зокрема підвищення податків.

Ці вимоги викликали критику серед українських депутатів і громадян. За даними Bloomberg, Зеленський був незадоволений поступками перед МВФ — другим за обсягом донором України після Європейського Союзу.

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Водночас МВФ пізніше відклав частину вимог. Під час останнього перегляду програми у червні фонд окремо наголосив на необхідності зберігати незалежність Національного банку.

Минулого місяця МВФ перерахував Україні майже $700 млн у межах чотирирічної програми підтримки. Загалом НБУ оцінює, що пряма бюджетна допомога від міжнародних партнерів цього року може становити близько $54 млрд.

Кілька високопоставлених чиновників, які мають доступ до Зеленського, висловлюють занепокоєння тим, що НБУ під керівництвом Пишного робить недостатньо для підтримки економіки, зокрема через жорстку монетарну політику.

У самому Нацбанку заявили, що кредитування швидко зростає, а нинішній період його розвитку є найдовшим і найдинамічнішим за останні 17 років.

Окремо джерела Bloomberg зазначають, що Зеленський нібито незадоволений публічною активністю Пишного. Президент, за їхніми словами, вважає її більш характерною для політика, ніж для технократичного керівника центрального банку.

Пишний очолив НБУ у жовтні 2022 року, а його повноваження мають завершитися у 2029 році. Українське законодавство ускладнює звільнення голови Нацбанку без вагомих юридичних підстав, що має захищати незалежність регулятора.

У липні НБУ вперше з березня минулого року підвищив облікову ставку — на тлі високої інфляції. Пишний раніше сигналізував, що ставку, ймовірно, утримуватимуть на рівні 15% до другого кварталу 2027 року, однак ціновий тиск посилився.

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За даними джерел, серед потенційних кандидатів на посаду голови НБУ називають народного депутата Данила Гетманцева та першого заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука. Водночас жодного рішення про заміну Пишного наразі немає.

НБУ у своїй заяві наголосив, що протягом повномасштабної війни виконував ключові завдання — підтримував цінову та фінансову стабільність, стабільність валютного ринку та безперебійну роботу банківської системи.

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