Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу — Finance.ua

Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу Сьогодні 18:12 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський виступив за легалізацію медичного канабісу і використання таких ліків для усіх, хто цього потребуватиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держаи у Верховній Раді.

На думку Зеленського, в Україні мають застосовуватися всі найкращі світові практики з фізичної та ментальної реабілітації.

«Всі найкращі світові практики, всі найбільш ефективні практики, всі рішення, якими б складними чи незвичними вони б не здавались для нас, мають бути застосовані в Україні, щоб українцям, українкам, всім нашим громадянам, не довелось терпіти біль, стрес та травми війни», — сказав президент.

Зеленський підтримав не лише легалізацію медичного канабісу, а його контрольоване виробництво в Україні.

«Зокрема, ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво», — заявив Зеленський.

Легалізація медичного канабісу

Нагадаємо, що Україна поступово йде до процесу легалізації медичного канабісу, який використовується у виробництва ліків. Проте значна частина українців виступають проти легалізації медичного канабісу.

Як повідомлялося, ще у лютому 2023 року у профільному комітеті Ради підтримали законопроєкт про використання медичного канабісу.

Економічна Правда За матеріалами:

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