Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу — Finance.ua

Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу
Президент України Володимир Зеленський виступив за легалізацію медичного канабісу і використання таких ліків для усіх, хто цього потребуватиме.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держаи у Верховній Раді.
На думку Зеленського, в Україні мають застосовуватися всі найкращі світові практики з фізичної та ментальної реабілітації.
«Всі найкращі світові практики, всі найбільш ефективні практики, всі рішення, якими б складними чи незвичними вони б не здавались для нас, мають бути застосовані в Україні, щоб українцям, українкам, всім нашим громадянам, не довелось терпіти біль, стрес та травми війни», — сказав президент.
Зеленський підтримав не лише легалізацію медичного канабісу, а його контрольоване виробництво в Україні.
«Зокрема, ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво», — заявив Зеленський.
Легалізація медичного канабісу
Нагадаємо, що Україна поступово йде до процесу легалізації медичного канабісу, який використовується у виробництва ліків. Проте значна частина українців виступають проти легалізації медичного канабісу.
Як повідомлялося, ще у лютому 2023 року у профільному комітеті Ради підтримали законопроєкт про використання медичного канабісу.
Поділитися новиною