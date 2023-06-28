Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу — Finance.ua
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Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу

Казна та Політика
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Президент України Володимир Зеленський виступив за легалізацію медичного канабісу і використання таких ліків для усіх, хто цього потребуватиме.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держаи у Верховній Раді.
На думку Зеленського, в Україні мають застосовуватися всі найкращі світові практики з фізичної та ментальної реабілітації.
«Всі найкращі світові практики, всі найбільш ефективні практики, всі рішення, якими б складними чи незвичними вони б не здавались для нас, мають бути застосовані в Україні, щоб українцям, українкам, всім нашим громадянам, не довелось терпіти біль, стрес та травми війни», — сказав президент.
Зеленський підтримав не лише легалізацію медичного канабісу, а його контрольоване виробництво в Україні.
«Зокрема, ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво», — заявив Зеленський.

Легалізація медичного канабісу

Нагадаємо, що Україна поступово йде до процесу легалізації медичного канабісу, який використовується у виробництва ліків. Проте значна частина українців виступають проти легалізації медичного канабісу.
Як повідомлялося, ще у лютому 2023 року у профільному комітеті Ради підтримали законопроєкт про використання медичного канабісу.
За матеріалами:
Економічна Правда
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