Зеленський: геополітично та фінансово росію можна зупинити — Finance.ua
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Зеленський: геополітично та фінансово росію можна зупинити

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Зеленський: геополітично та фінансово росію можна зупинити
Зеленський: геополітично та фінансово росію можна зупинити
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що геополітично та фінансово росію можна зупинити.
єПро це він сказав в інтервʼю німецькому телеканалу ARD, відповідаючи на запитання щодо того, чи щось дає йому надію, що війна закінчиться цього року.
«Треба вірити в себе, вірити в народ, в Україну, вірити в партнерів і вірити в мир. Тому що будь-яка війна закінчується», — зазначив Зеленський.
Глава держави висловив думку, що «ми знаходимося в дуже складному моменті».
«Геополітично і фінансово можна зупинити росію. Можна, все ж таки, можна їх зупинити з цією війною. Не допустити зруйнування України, не допустити знищення нашої нації, не допустити глобальної міграції, не допустити Третьої світової війни», — підкреслив Зеленський.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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