"Зелена" енергетика допомогла зменшити кількість відключень світла в Одесі - обленерго — Finance.ua
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"Зелена" енергетика допомогла зменшити кількість відключень світла в Одесі - обленерго

Енергетика
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Одеса змогла отримати додаткову електроенергію завдяки великій кількості сонячних та вітрових електростанцій в області.
Про це заявив генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор’єв.
«В Одеській області дуже багато сонячних електростанцій. Є вітрові електростанції, й саме ці об’єкти генерації допомагають нам отримувати додаткові мегават/години, які розподіляються між клієнтами у цьому нашому одеському енерговузлі», — сказав він.
Григор’єв зазначив, що саме в Одесі та Одеському районі вітрова генерація дозволяє отримувати додаткову електроенергію при мережевих обмеженнях.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні необхідно займатись децентралізацією енергетики і розвивати відновлювану енергетику, щоб мінімізувати ризики блекауту в країні внаслідок чергових обстрілів енергоінфраструктури російськими військовими.
За матеріалами:
УНІАН
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