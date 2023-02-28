"Зелена" енергетика допомогла зменшити кількість відключень світла в Одесі - обленерго — Finance.ua

"Зелена" енергетика допомогла зменшити кількість відключень світла в Одесі - обленерго
Одеса змогла отримати додаткову електроенергію завдяки великій кількості сонячних та вітрових електростанцій в області.
Про це заявив генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор’єв.
«В Одеській області дуже багато сонячних електростанцій. Є вітрові електростанції, й саме ці об’єкти генерації допомагають нам отримувати додаткові мегават/години, які розподіляються між клієнтами у цьому нашому одеському енерговузлі», — сказав він.
Григор’єв зазначив, що саме в Одесі та Одеському районі вітрова генерація дозволяє отримувати додаткову електроенергію при мережевих обмеженнях.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні необхідно займатись децентралізацією енергетики і розвивати відновлювану енергетику, щоб мінімізувати ризики блекауту в країні внаслідок чергових обстрілів енергоінфраструктури російськими військовими.
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