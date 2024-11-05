Zeekr знизив вартість свого кросовера — Finance.ua
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Zeekr знизив вартість свого кросовера

Технології&Авто
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Zeekr знизив вартість свого кросовера
Zeekr знизив вартість свого кросовера
Zeekr X 2025 року тепер пропонується за стартовою ціною 134 900 юанів, що еквівалентно 18 950 доларів. Таким чином компанія прагне збільшити показник продажів моделі на внутрішньому ринку.
Попри те, що компактний кросовер дебютував у 2023 році, він не отримав великої прихильності серед китайських покупців. Нещодавно автовиробник презентував нову версію початкового рівня з акумулятором LFP ємністю 49 кВт-год.
Як передає CnEVPost, з травня 2023 року по вересень 2024 року Zeekr продав лише 28 926 одиниць. Оновлений варіант 2025 модельного року відрізняється від попередньої версії інакшими 18-дюймовими дисками й новим кольором кузова.
Zeekr знизив вартість свого кросовера
Як і попередник, новинка пропонується у компонуваннях салону на 4 (2+2) і 5 (2+3) місць. Компанія каже, що оновлена модель з батареєю на 49 кВт-год, що живить єдиний електромотор на 268 кінських сил, може досягнути першої сотні за 5,8 секунди й подолати на одному заряді до 420 км за циклом CLTC.
Zeekr знизив вартість свого кросовера
Також автівка доступна з більшою батареєю на 66 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 560 км. Базовий варіант Zeekr X пропонується за ціною від 21 050 доларів, проте, субсидія на покупку від уряду на 15 000 юанів зменшує фінальну вартість моделі 18 950 доларів.
За матеріалами:
Телеканал 24
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