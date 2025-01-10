Zeekr представив універсал 007 GT2 за 29 000 доларів (фото) — Finance.ua

Zeekr представив універсал 007 GT2 за 29 000 доларів (фото) Сьогодні 03:21 — Фондовий ринок

Zeekr представив універсал 007 GT2 за 29 000 доларів (фото)

Преміальний бренд Geely Zeekr представив новий електричний універсал 007 GT. Цей автомобіль, заснований на платформі седана 007, стане стильним та практичним рішенням для покупців. Очікується, що базова ціна моделі розпочнеться із 209 900 юанів (приблизно 28 650 доларів або 1 045 000 гривень).

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Універсал Zeekr 007 GT зберігає відому передню частину від седана, доповнюючи її більш витягнутим кузовом і плавним схилом даху. Новинка відрізняється містким багажником та збільшеним простором для пасажирів другого ряду. Серед візуальних особливостей моделі: спойлер на даху, широкі задні ліхтарі та стильні колеса із п’ятьма спицями. Також автомобіль оснащений рейтингами для кріплення додаткового вантажу.

Zeekr 007 GT пропонуватиметься у чотирьох варіантах:

Smart RWD (задній привід): двигун на 310 кВт (421 к.с.), розгін до 100 км/год за 5,4 секунди.

Long-Range RWD: збільшений запас ходу, аналогічна потужність.

Smart AWD (повний привід): два мотори із сумарною потужністю 375 кВт (510 к.с.), розгін до 100 км/год за 2,84 секунди.

Performance AWD: максимальна комплектація з покращеними характеристиками.

Запас ходу моделі становить від 616 до 870 км (за стандартом CLTC), залежно від версії. Швидка зарядка на 800V дозволяє заповнити 500 км пробігу лише за 15 хвилин.

Ampercar За матеріалами:

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